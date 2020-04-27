اخبار السودان اليوم

تربية سنار: إعلان نتيجة مرحلة الاساس بسنار الاسبوع الاول من مايو المقبل

27 أبريل، 2020
0
تربية سنار: إعلان نتيجة مرحلة الاساس بسنار الاسبوع الاول من مايو المقبل

السودان اليوم:
أعلنت دكتور مناهل موسى وزير التربية والتوجيه المكلف إعلان نتيجة مرحلة الاساس بسنار الاسبوع الاول من مايو المقبل.

وأشارت د. مناهل في تصريح لوكالة الانباء “سونا” الى دور إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتوجيه بالولاية في اكتمال عملية تصحيح إمتحانات شهادة مرحلة الاساس ، مؤكدة أن عملية التصحيح سارت بصورة طيبة بجهد المعلمين والاتحاد المهني والنقابة ممثلة في لجنه التسيير.

وقالت د. مناهل إن امتحانات هذا العام جاءت في ظروف بالغة التعقيد مع تداعيات جائحة كورونا ولكن بتعاون الجميع انتهت مرحلة التصحيح ، مشيرة إلى التزام المعلمين والمعلمات بكافة التدابير الوقائية خلال فترة التصحيح تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.







Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إعلان الاساس الاسبوع الاول المقبل بسنار تربية سنار مايو مرحلة من نتيجة

إقرا أيضا

Photo of اردول: نعدكم بأن نعمل جاهدين في تذليل كافة العقبات التي يتعرض لها قطاع التعدين

اردول: نعدكم بأن نعمل جاهدين في تذليل كافة العقبات التي يتعرض لها قطاع التعدين

27 أبريل، 2020
Photo of مدير الموانئ السودانية : شركة دبي سمعتها في إدارة الموانئ سيئة

مدير الموانئ السودانية : شركة دبي سمعتها في إدارة الموانئ سيئة

27 أبريل، 2020
Photo of سيف تيري يعترف : انا لاعب مصارعة !

سيف تيري يعترف : انا لاعب مصارعة !

27 أبريل، 2020
Photo of أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين الموافق27ابريل2020م

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين الموافق27ابريل2020م

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق