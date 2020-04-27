تربية سنار: إعلان نتيجة مرحلة الاساس بسنار الاسبوع الاول من مايو المقبل

السودان اليوم:

أعلنت دكتور مناهل موسى وزير التربية والتوجيه المكلف إعلان نتيجة مرحلة الاساس بسنار الاسبوع الاول من مايو المقبل.

وأشارت د. مناهل في تصريح لوكالة الانباء “سونا” الى دور إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتوجيه بالولاية في اكتمال عملية تصحيح إمتحانات شهادة مرحلة الاساس ، مؤكدة أن عملية التصحيح سارت بصورة طيبة بجهد المعلمين والاتحاد المهني والنقابة ممثلة في لجنه التسيير.

وقالت د. مناهل إن امتحانات هذا العام جاءت في ظروف بالغة التعقيد مع تداعيات جائحة كورونا ولكن بتعاون الجميع انتهت مرحلة التصحيح ، مشيرة إلى التزام المعلمين والمعلمات بكافة التدابير الوقائية خلال فترة التصحيح تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.