عدن الغد

تربية طورالباحة تجتمع بفريق التوجيه التربوي وتقر جدول نزول ميداني

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تربية طورالباحة تجتمع بفريق التوجيه التربوي وتقر جدول نزول ميداني

ترأس يوم  امس الخميس مدير تربية طورالباحة الاجتماع الاعتيادي لفريق التوجيه التربوي بالمديرية لمناقشة جملة من القضايا التربوية.
رحب مدير التربية بالمديرية أ. خالد السحيري بجميع فريق التوجيه التربوي بالمديرية مثمناً ما يبذلوه من جهود تربوية في سبيل تحسين العملية التربوية بالمدارس حيث قال أنتم من يستقيم عليكم التعليم بالمدارس من خلال نزولكم الميداني لتقييم العمل بها.. وبعد أن تحدث رئيس فريق التوجيه بالمديرية أ.مقبل الشعبي عن أهمية دور التوجيه وعن المقترحات والخطط لعملية المتابعة ناقش المجتمعون برنامج النزول الميداني الذي سيتم على ضوءه متابعة جميع المدارس التي شاركت في دورة التعلم النشط في الشهر الماضي لمعرفة مدى تنفيذه بالميدان لما له من أهمية كبيرة في تطوير عملية التعليم بالمدارس.
وعليه أقرأ الاجتماع توزيع الموجهين على ثلاثين مدرسة حسب الجدول المحدد لكل موجة يبدأ من تاريخ 17/سبتمبر إلى 12/ديسمبر من العام الحالي.
ثم وقف الاجتماع أمام ما تم من تغيرات إدارية في بعض المدارس مباركاً ذلك لما لتلك التغيرات من إيجابيات حققت على مستوى الإدارات المدرسية حيث تم تكليف وكيلة لمدرسة إسامة بن زيد بالمعامية وتغير مدير مدرسة الفاروق وما تم من تبادل بين المدرسين بمدرستي قحطان وفيصل بشعب  ساعدت في تغطية النقص للتخصص بمادتي الفيزياء والرياضيات.
كما شكر الاجتماع إدارة مدرسة صلاح الدين على ما بذلته من جهود لاستقرار العملية التعليمية بالمدرسة..
وعلى سياق متصل زار مدير التربية مدرسة الصماتي بالصميتة وأوصى الإدارة بعدة توصيات للارتقاء بالعملية التعليمية بالمدرسة نحو الأفضل.. 
* من جلال السويسي

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