تربية لحج تناقش مشروع التغذية المدرسية لمدارس المحافظة

التقى الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بمكتبه صباح اليوم 2019/12/9م الدكتور فضل قحطان مدير عام وحدة التغذية بوزارة التربية والتعليم والأخ محمد سريع باسرده مدير إدارة الرقابة والأخ عمر باسليم مدير إدارة البيانات والتقارير بوحدة التغذية أعضاء الفريق الزائر.

وخلال اللقاء تم مناقشة جملة من القضايا الخاصة بمشروع التغذية المدرسية بما فيها آلية الترحيل للمدارس ومستحقات العاملين المالية وكذلك المهام المناطه بفرق العمل بالمدارس .

كما تطرق اللقاء أيضاً الى المعالجات التي اتخذتها وحدة التغذية مع برنامج الأغذية العالمي فيما يتعلق بصلاحية المواد .

كما اطلع الدكتور فضل مدير مكتب التربية والتعليم انه وزملائه في الفريق بهدف القيام بزيارات لعدد من المدارس المستهدفة في مشروع الاغذية المدرسية للوجبة الخفيفة (البسكويت) للإطلاع على الكميات المرحلة للمدارس من قبل برنامج الأغذية العالمي وتاريخ صلاحياتها وآلية الصرف وكيفية التخزين..

كما سيتم أخذ آراء الإدارات المدرسية والمعلمين في هذه الوجبات لتتمكن وحدة التغذية بالوزارة من تقديم برنامج آخر متمثل بوجبات ساخنة بدلاً عن تلك الوجبات الجافة (البسكويت).

هذا وقد اثنى الدكتور الزعوري على ماتقوم به وحدة التغذية المدرسية بالوزارة ونزولها الميداني للتعرف عن قرب مدى تأثير هذه الوجبة لدى المدارس المستفيدة من البرنامج.. ومعرفة الصعوبات التي تواجه عمل الفرق العاملة… مقدماً شكره لمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس على كل مايبذله خدمة للتعليم.

بعد ذلك قام الدكتور فضل قحطان مدير عام وحدة التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم ومرافقوه بزيارة لمدرستي خالد بن الوليد للتعليم الأساسي للبنين والبنات بمنطقة الشظيف.. حيث استمع الزائرون من إدارتي ومعلمي ومعلمات المدرستين لجملة من الملاحظات والآراء ووفقاً لما شاهدوه وسيتم تقديم التوصيات لمجمل الآراء التي طرحت للأخوة في برنامج الأغذية العالمي.

رافقهم بالزيارة الاستاذ مصطفى حسن مدير إدارة التغذية المدرسية بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

* من عدنان سعيد