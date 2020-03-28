ترتيبات رسمية لحصر العالقين اليمنيين في مومباي والراغبين بالعودة
ولفتت القنصلية الى تكليف موظفين بالقنصلية اذين سيتولون القيام بعملية التسجيل وهم :
معاذ 919920994400
ضياء / تلفون 917506100952
ضياء / واتس اب 00967777482100
نشوان 919004638399
صدام 918879167277
وأكدت أن الاولوية في الترحيل ستكون لمن حجز مقعده مسبقا ضمن الرحلات المعدة التي كانت مجدولة في مكتب الخطوط الجوية اليمنية.
وقالت القنصلية انه ” وفقا لخطة الاستجابة الشاملة والسريعة التي أعدتها وزارة الصحة العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا فإنه سيتم فحص الركاب العائدين عند الوصول الى المطارات والمنافذ البرية والعزل والحجر الصحي إن وجدت حالات مرضية.
ونبهت الذين انتهت إقاماتهم أن عليهم تجديد الاقامات أون لاين والتي ستكون مجانا حسب تعميم وزارة خارحية جمهورية الهند
كما نبهت بأنه لا توجد طريقة اخرى معتمدة من قبلنا لعمليات التسجيل كما يشاع في مناصات التواصل الاجتماعي .
وقالت القنصلية ان تسجيل أسماء العالقين الراغبين في العودة سينتهي يوم 31 مارس 2020 .