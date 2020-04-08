نيوز يمن

ترتيبات للإفراج عن 1500 صياد يمني في سجون سعودية

8 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-04-08 17:55:15

كشف الصحفي مجاهد القب، عن ترتيبات تجري للإفراج عن مئات الصيادين المحتجزين في سجون سعودية.

وتوقع القب، في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن تتم عملية الإفراج على دفعات طوال شهري مايو ويوليو، مشيراً إلى أن أعداد الصيادين المحتجزين في سجون جيزان وبيشه وباقي السجون السعودية تجاوزت ألفاً وخمسمائة صياد.

وقال إن بعض الصيادين المقرر الإفراج عنهم مضى عليهم قرابة ثلاث سنوات في المعتقل، في حين لم تقم الحكومة الشرعية بأي جهود في المطالبة بالإفراج عنهم.

وتتزامن عملية الإفراج مع تدابير تقوم بها السلطات السعودية لمجابهة فيروس كورونا، ومن تلك الإجراءات الإفراج عن السجناء للحيلولة دون تفشي الوباء بين المساجين.

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