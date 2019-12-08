أخبار نادي برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ16 وأهم المواجهات المقبلة

9 ديسمبر، 2019
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ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ16 وأهم المواجهات المقبلة

ترتيب الدوري الإسباني بعد الأسبوع السادس عشر

فريق عمل يوروسبورت عربية

08 ديسمبر 2019

نجح كل من  ريال مدريد وبرشلونة في الحفاظ على صدارتهما الليغا بالفوز على إسبانيول وريال مايوركا 2-0، و5-2 على التوالي، فارتفع رصيد كل منهما إلى 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين مع مباراة أقل للثنائي المتصدر وهي مباراة الكلاسيكو.

وإليكم جدول الترتيب بعد انتهاء الأسبوع السادس عشر من الليغا:

في الجولة المقبلة، تبرز مباراة ريال سوسييداد ضد برشلونة على ملعب أنويتا يوم السبت، حيث يتوقع أن تكون مباراة صعبة للكتلان، كما سيسافر ريال مدريد لمواجهة فالنسيا على ميستايا في مباراة مرتقبة يوم الأحد.

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