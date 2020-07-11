ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة الـ 35



ترتيب الدوري الاسباني



يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 80 نقطة، وذلك بعد الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون مقابل مساء الجمعة على ملعب “الفريدو دى ستيفانو” فى ختام الجولة الـ 35 من المسابقة.



ويتواجد الفريق الملكى فى صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، الذى يحتل الوصافة برصيد 76 نقطة، عقب الفوز الصعب على منافسه إسبانيول بهدف دون رد فى ديربى كتالونيا على ملعب “كامب نو” بهدف احرزه المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز الذى بات بفضل هذا الهدف، الثالث على صعيد هدافى البارسا على مدار التاريخ بـ 195 هدف.





ترتيب الدوري الاسباني





أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة، بعد أن تعادل خارج ملعبه أمام سيلتا فيجو على ملعب “بالايدوس” 1-1، بفارق الأهداف إشبيليه صاحب المركز الرابع، بعد الفوز الغالى على مضيفه أتلتيك بيلياو بهدفين مقابل هدف على ملعب “سان ماميس”.



فريق فياريال المتألق فى الآونة الأخيرة يجتل المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبات منافسا قويا على أحد بطاقات التأهل لدورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، بعد أن فاز خارج ملعبه على خيتافى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحتل الفريق الخاسر المركز السادس برصيد 53 نقطة.





ترتيب الدوري الاسباني





ريال سوسيداد يحتل المركز السابع برصيد 51 نقطة على الرغم من الخسارة المثيرة التى تلقاها على يد ضيفه غرناطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعة، فى حين يحتل غرناطة المركز الثامن برصيد 50 نقطة، بعد الفوز على ريال سوسيداد، بفارق الأهدف عن فالنسيا الذى حقق فوزا ثمينا على ضيفه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف على ملعب “مستايا”.

ترتيب الدوري الإسباني







