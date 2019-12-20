

ترتيب الدوري الاسباني بعد مواجهة برشلونة ضد الريال





واصل برشلونة تصدره لجدول ترتيب الدوري الاسباني رغم التعادل السبلى مع ضيفه ريال مدريد فى مواجهة الكلاسيكو مساء أمس الأربعاء فى المباراة التى أقيمت على ملعب “كامب نو” فى إطار المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 10 من المسابقة.



ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسبانى برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدى ريال مدريد.

برشلونة ضد الريال (1)







ترتيب الدوري الاسباني بعد مواجهة برشلونة ضد الريال





ويتواجد إشبيليه فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 31 نقطة، وذلك على الرغم من الخسارة المفاجئة التى تلقاها أمام ضيفه فياريال مساء الأحد الماضى فى الجولة الـ 17، فيما يحتل خيتافى المركز الرابع برصيد 30 نقطة عقب الفوز على بلد الوليد بهدفين دون رد.



ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 29 نقطة، بعد الفوز الذى حققه مساء السبت على ضيفه أوساسونا على ملعب “واندا متروبوليتانو” بهفين مقابل لا شئ.

برشلونة ضد الريال







ترتيب الدوري الاسباني بعد مواجهة برشلونة ضد الريال





ريال سوسيداد يأتى فى المركز السادس برصيد 28 نقطة، بعد التعادل مع ضيفه برشلونة 2-2، فيما يأتى أتلتيك بلباو فى المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد التعادل مع إيبار، بفارق الأهداف عن فالنسيا الثامن.

برشلونة ضد الريال (8)



