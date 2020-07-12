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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 36

12 يوليو، 2020
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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 36
ليونيل ميسي – نجم برشلونة

سبورت 360 – نقدم لكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 36 لموسم 2019-2020، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة مازال في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفًا، يليه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد برصيد 18 هدفًا.

ويتواجد جيرارد مورينو، نجم فياريال في المرتبة الثالثة برصيد 16 هدفًا، يليه لويس سواريز في المركز الرابع  برصيد 15 هدفًا.

بنزيما ضد ألافيس

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم

1- ليونيل ميسي.. 22 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 18 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 16 هدفًا

4- لويس سواريز.. 15 هدفًا

5- ياجو أسباس .. 13 هدفًا

6- راؤول جارسيا .. 13 هدفًا

7- أوكامبوس .. 13 هدفًا

8- أنتي بوديمير .. 12 هدفًا

9- ألفارو موراتا .. 12 هدفًا

10- لوكاس بيريز .. 11 هدفًا

جدير بالذكر أن ميسي كان قد توج الموسم الماضي بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفًا.

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