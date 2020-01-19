ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت 18 – 1 – 2020

سبورت 360 – اقيمت اليوم السبت الموافق 18 من شهر يناير لعام 2020 الجاري من الجولة العشرين من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي برشلونة ويتصدره ريال مدريد.

ولم تتغير الكثير من الامور من ناحية جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني حيث فاز ريال مدريد على فريق اشبيلية بهدفين نظيفين سجلها لاعب خط الوسط الدفاعي كاسيميرو وهو أمر غير معتاد على مباريات النادي الملكي.

وفاز ديبورتيفو ألافيش خارج أرضه على فريق ليفانتي بهدف نظيف سجله اليكس فيدال الذي لا ينافس هو الآخر على ترتيب هدافي الليجا.

وسقط أتليتكو مدريد امام فريق إيبار بهدفين نظيفين فيما تعادل كل من اوساسونا وبلد الوليد ضمن لقاءات اليوم السبت بإنتظار باقي مباريات الاسبوع يوم غد الأحد.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- ليونيل ميسي يتصدر الترتيب برصيد 13 هدف

2- كريم بنزيما.. 12 هدف

3- لويس سواريز.. 11 هدف

4- شيمي افيا.. 9 أهداف

5- روجير مارتي.. 9 أهداف

6- جيرارد مورينو .. 8 أهداف

7- ويليان خوسيه.. 8 أهداف

8- لورين مورون.. 8 أهداف

9- لوكاس بيريز.. 8 أهداف

10- أنخيل رودريجز.. 8 أهداف

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