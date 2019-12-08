ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت 7 – 12 – 2019

موقع سبورت 360 – اشتعلت المنافسة في هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم السبت من الجولة السادسة عشر من موسم 2019-2020 بتسجيل بنزيما لهدف وتمكن ميسي من تسجيل الهاتريك والصعود إلى صدارة الهدافين.

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وافتتح بنزيما لقاءات اليوم بتسجيله هدف وصناعته للآخر ليقود ريال مدريد للفوز على اسبانيول صاحب المركز التاسع عشر بنتيجة 2-0 ليصل إلى هدفه الحادي عشر هذا الموسم.

اما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فقد سجل هاتريك في شباك فريق ريال مايوركا ليصل إلى الهدف الثاني عشر هذا الموسم في 10 لقاءات فقط حيث إنه غاب عن صفوف البارسا في 6 مباريات بسبب الإصابة.

وواصل لويس سواريز تألقه بتسجيله هدف رائع في شباك مايوركا ليصل إلى الهدف الثامن بجانب روجير مارتي مهاجم ليفانتي الذي سجل هدفين في شباك فالنسيا في ديربي المدينة الخاص بهم.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- ليونيل ميسي يتصدر الترتيب برصيد 12 هدفًا

2- كريم بنزيما .. 11 أهداف

3- لورين مورون .. 8 أهداف

4- جيرارد مورينو .. 8 أهداف

5- لوكاس بيريز.. 8 أهداف

6- لويس سواريز.. 8 أهداف

7- روجير مارتي.. 8 أهداف

8- ويليان خوسيه.. 7 أهداف

9- ويليان خوسيه .. 7 أهداف

10- ماكسيميانو جوميز.. 6 أهداف

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