ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي يقتنص الصدارة من بنزيما

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020 بعد الجولة 16

أحمد رضوان | تويتر

يعيش عشاق الدوري الإسباني موسمًا مختلفًا، فبعد أن كانت مهمة قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة سهلة في الحصول على نقاط من أغلب فرق الدوري، أصبحت المهمة صعبة جدًا في الخروج من أي لقاء ولو بنقطة، حتى ولو كان مع أحد الفرق الصاعدة حديثًا.

ألقت المنافسة على لقب الدوري في إسبانيا التي انحصرت بين الميرينجي والبلاوجرانا في العقد الأخير بظلالها على ترتيب الهدافين، ففي العقد الماضي كان دائمًا الهداف إما كريستيانو رونالدو نجم الملكي أو ليونيل ميسي أسطورة الكتلان الحية، لكن الأمر يبدو أنه سيختلف هذا الموسم.

رحل الدون عن ريال مدريد مطلع الموسم الماضي واتجه إلى الدوري الإيطالي وتحديدًا ليوفنتوس، فوجد البرغوث الأرجنتيني الطريق ممهدًا إلى لقب الهداف دون عناء، فماكينة الأهداف البرتغالية هو الوحيد الذي كان قادرًا على إيقافه ومنافسته.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

سجل بنزيما هدفًا من ثنائية ريال مدريد في إسبانيول في الجولة 16 من الدوري الإسباني، فأصبح رصيده 11 هدفًا، لكن ميسي اكتفى بالمركز الثاني وسجل هاتريك من خماسية برشلونة في مايوركا وأصبح المتصدر برصيد 12 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني: