ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي يقتنص الصدارة من بنزيما
تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020 بعد الجولة 16
أحمد رضوان | تويتر
يعيش عشاق الدوري الإسباني موسمًا مختلفًا، فبعد أن كانت مهمة قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة سهلة في الحصول على نقاط من أغلب فرق الدوري، أصبحت المهمة صعبة جدًا في الخروج من أي لقاء ولو بنقطة، حتى ولو كان مع أحد الفرق الصاعدة حديثًا.
ألقت المنافسة على لقب الدوري في إسبانيا التي انحصرت بين الميرينجي والبلاوجرانا في العقد الأخير بظلالها على ترتيب الهدافين، ففي العقد الماضي كان دائمًا الهداف إما كريستيانو رونالدو نجم الملكي أو ليونيل ميسي أسطورة الكتلان الحية، لكن الأمر يبدو أنه سيختلف هذا الموسم.
رحل الدون عن ريال مدريد مطلع الموسم الماضي واتجه إلى الدوري الإيطالي وتحديدًا ليوفنتوس، فوجد البرغوث الأرجنتيني الطريق ممهدًا إلى لقب الهداف دون عناء، فماكينة الأهداف البرتغالية هو الوحيد الذي كان قادرًا على إيقافه ومنافسته.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:
سجل بنزيما هدفًا من ثنائية ريال مدريد في إسبانيول في الجولة 16 من الدوري الإسباني، فأصبح رصيده 11 هدفًا، لكن ميسي اكتفى بالمركز الثاني وسجل هاتريك من خماسية برشلونة في مايوركا وأصبح المتصدر برصيد 12 هدفًا.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني:
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|ليونيل ميسي – برشلونة
|12
|2
|كريم بنزيما – ريال مدريد
|11
|=3
|جيرارد مورينو – فياريال
|8
|=3
|لورين مورون – ريال بيتيس
|8
|=3
|لوكاس بيريز – ألافيس
|8
|=3
|لويس سواريز – برشلونة
|8
|=7
|أنخيل رودريجيز – خيتافي
|7
|=7
|ويليان جوزيه – ريال سوسيداد
|7
|=9
|دانييل باريخو – فالنسيا
|6
|=9
|ماكسي جوميز – فالنسيا
|6
|=9
|جوسيلو – ألافيس
|6
|=9
|خواكين – ريال بيتيس
|6
|=9
|تشيمي أفيلا – أوساسونا
|6
|=9
|روجر مارتي – ليفانتي
|6
|=15
|سانتي كازورلا – فياريال
|5
|=15
|كارل إيكامبي – فياريال
|5
|=15
|ميكيل أويارزابال – ريال سوسيداد
|5
|=15
|ألفارو موراتا – أتلتيكو مدريد
|5
|=15
|لوكاس أوكامبوس – إشبيلية
|5
|=15
|أنطوان جريزمان – برشلونة
|5
|=15
|خايمي ماتا – خيتافي
|5
|=15
|روبين جارسيا – أوساسونا
|5
|=15
|راؤول جارسيا – أتلتيك بلباو
|5
|=15
|أنتي بوديمير – مايوركا
|5
|=15
|ياجو أسباس – سيلتا فيجو
|5