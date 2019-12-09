أخبار نادي برشلونة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي يقتنص الصدارة من بنزيما

9 ديسمبر، 2019
0
ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي يقتنص الصدارة من بنزيما

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020 بعد الجولة 16

أحمد رضوان |  تويتر

يعيش عشاق الدوري الإسباني موسمًا مختلفًا، فبعد أن كانت مهمة قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة سهلة في الحصول على نقاط من أغلب فرق الدوري، أصبحت المهمة صعبة جدًا في الخروج من أي لقاء ولو بنقطة، حتى ولو كان مع أحد الفرق الصاعدة حديثًا.

ألقت المنافسة على لقب الدوري في إسبانيا التي انحصرت بين الميرينجي والبلاوجرانا في العقد الأخير بظلالها على ترتيب الهدافين، ففي العقد الماضي كان دائمًا الهداف إما كريستيانو رونالدو نجم الملكي أو ليونيل ميسي أسطورة الكتلان الحية، لكن الأمر يبدو أنه سيختلف هذا الموسم.

رحل الدون عن ريال مدريد مطلع الموسم الماضي واتجه إلى الدوري الإيطالي وتحديدًا ليوفنتوس، فوجد البرغوث الأرجنتيني الطريق ممهدًا إلى لقب الهداف دون عناء، فماكينة الأهداف البرتغالية هو الوحيد الذي كان قادرًا على إيقافه ومنافسته.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

سجل بنزيما هدفًا من ثنائية ريال مدريد في إسبانيول في الجولة 16 من الدوري الإسباني، فأصبح رصيده 11 هدفًا، لكن ميسي اكتفى بالمركز الثاني وسجل هاتريك من خماسية برشلونة في مايوركا وأصبح المتصدر برصيد 12 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1ليونيل ميسي – برشلونة12
2كريم بنزيما –  ريال مدريد 11
=3جيرارد مورينو – فياريال 8
=3لورين مورون –  ريال بيتيس 8
=3لوكاس بيريز –  ألافيس 8
=3لويس سواريز –  برشلونة 8
=7أنخيل رودريجيز – خيتافي7
=7ويليان جوزيه –  ريال سوسيداد 7
=9دانييل باريخو –  فالنسيا 6
=9ماكسي جوميز – فالنسيا 6
=9جوسيلو – ألافيس 6
=9خواكين – ريال بيتيس6
=9تشيمي أفيلا – أوساسونا6
=9روجر مارتي – ليفانتي6
=15سانتي كازورلا –   فياريال 5
=15كارل إيكامبي – فياريال 5
=15ميكيل أويارزابال – ريال سوسيداد 5
=15ألفارو موراتا –  أتلتيكو مدريد 5
=15لوكاس أوكامبوس –  إشبيلية 5
=15أنطوان جريزمان – برشلونة5
=15خايمي ماتا – خيتافي 5
=15روبين جارسيا – أوساسونا 5
=15راؤول جارسيا – أتلتيك بلباو 5
=15أنتي بوديمير – مايوركا5
=15ياجو أسباس – سيلتا فيجو5
الوسوم
الإسباني الدوري الصدارة بنزيما ترتيب من ميسي هدافي يقتنص

مقالات ذات صلة

Photo of “موندو ديبورتيفو”: تميز شتيجن حارس برشلونة يضع هازارد في موقف محرج

“موندو ديبورتيفو”: تميز شتيجن حارس برشلونة يضع هازارد في موقف محرج

9 ديسمبر، 2019
Photo of ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسترد الصدارة من مدريد بفوز مايوركا

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسترد الصدارة من مدريد بفوز مايوركا

9 ديسمبر، 2019
Photo of تير شتيجن صنع هدف أكثر من هازارد في الدوري الإسباني!

تير شتيجن صنع هدف أكثر من هازارد في الدوري الإسباني!

9 ديسمبر، 2019
Photo of بعد هدف سواريز .. شاهد أفضل أهداف تم تسجيلها بـ “كعب” القدم

بعد هدف سواريز .. شاهد أفضل أهداف تم تسجيلها بـ “كعب” القدم

9 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق