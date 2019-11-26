تردد قناة الثانية المصرية 2020 علي النايل سات

سوف نستعرض في هذا المقال تردد قناة الثانية المصرية من خلال موقع فكرة فهي قناة تحصل على عدد كبير من المشاهدين لما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين الأفلام العربية والاجنبية المدبلجة المسلسلات و البرامج والمباريات والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشروعات الحديثة التي تقام في الدولة وغيرها من البرامج التي تشد انتباه الكثير .

نبذة عن قناة الثانية المصرية

قناة تتبع الهيئة الوطنية للإعلام التي تبث من مبنى التلفزيون المصري ماسبيرو .

قناة مصرية حكومية ،تم إنشاؤها وعرضها بعد إقامة التلفزيون المصري بعام واحد فقط.

تم إنشاء القناة عام 1961 م .

كما ذكرنا أنها تتمتع بتقديم محتوى متنوع وشامل لجميع الأحداث الناشئة في البلاد كما تحرص على تغطية جميع الأخبار الحادثة في البلد أو البلاد المحيطة

تتميز القناة بحرصها على تغطية المقابلات والأحاديث الرئاسية ،والكثير من مشاريع التنمية كمشروع قناة السويس الجديدة.

ونتيجة لكل هذا فهي توفر علي المشاهد الكثير من البحث فهي تجمع له كل شئ من الاخبار السياسيه والترفيهيه كالمسلسلات والأفلام والبرامج الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تقدم الكثير من إعلانات التوعية مثل التطعيمات وحملات تنظيم الأسرة لحل الكثير من المشكلات المصرية .

تتميز بتقديم محتوى هادف وفعال يحترم عقلية المشاهد.

تتميز بتقديم محتوى يحترم عادات وتقاليد المجتمع المصري .

هي قناة مصرية مجانية.

جميع هذه الخصائص كانت سبب في زيادة نسبة المشاهدة بشكل كبير ،فيزيد ذلك.من أرباح القناة.

تردد قناة الثانية المصرية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11488 (h) 27500 أفقي 3/4

المحتوي التي تقدمه قناة الثانية المصرية

كما ذكرنا أن القناة تقدم العديد من البرامج في مختلف المجالات مسلسلات عربيه وافلام وبرامج سياسية وطهي .

مسلسل اللص والكتاب

هو مسلسل درامي كوميدي يحكي عن اخوه تؤام يختلفان في جميع الصفات أحدهم لصا مثل والده والآخر طيبا مهذبا مدرس تاريخ حسن الصفات مثل عمه وتدور أحداث المسلسل في محاولة تغيير أخيه اللص ووالده وإرشادهم لطريق الثواب ولكنه يفشل طوال المسلسل لينجح في النهاية .

مسلسل عايزة اتجوز

مسلسل تختلف حلقاته يوميا حيث تدور أحداثه عن فتاة تجاوزت الثلاثين ولازالت مع اهلها ويسعى الجميع الي تزوجها . ذي

ولكنها تفشل في كل محاولة زواج لعدم مناسبة الشخص فهي بالرغم من كبر سنها والضغوط حولها الا أنها لا تتسرع ولا توافق على اي شخص ،فهو مسلسل كوميدي ملئ بالكثير من الضحك .

مسلسل مملكة الجبل .

يحكي عن مجموعة من الناس يعيشون في الجبل ويعتمدون على تصنيع المخدرات ويسعى كبيرهم للنهوض بهم ومحاولة تطويرها ،ولكن تنشب الفتنة بين أهل النجع ويتسببون في النهاية في موت معظمهم وقبل وصول البوليس يكون بقية أهلها قد هربوا مع كبيرهم ليكملوا مسيرتهم في مكان آخر.

مسلسل امراه في ورطه .

مسلسل ملكة في المنفي.

فيلم العتبة الخضراء.

اسماعيل ياسين في الجيش.

برنامج مطبخ نشوى

برنامج يتم في عرض الكثير من الوصفات والطبخات مع الفنانة نشوى مصطفى.

برنامج طارئ مع طارق.

برنامج حوار صريح جدا.

برنامج التجربة.

برنامج حلها .

برنامج بين قوسين .

برنامج ملامح .

برنامج ثقافي يعرض كل ما يخص السياحه والماضي والتراث .

برنامج يأتي كل صباح ليتناول عرض الأماكن الجميلة بمصر .

هو برنامج يخص المرأة بكل ما تهتم به ازياء وغيرها .

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