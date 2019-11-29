تردد قناة الشارقة الرياضية 2020 علي النايل سات

سوف نستعرض في هذا المقال تردد قناة الشارقة الرياضية من خلال موقع فكرة فهي قناة اماراتية رياضية ،تتمتع بشهرة وعدد كبير جدا من المشاهدين تابعة لشبكة قنوات الشارقة الفضائية تقدم عدد كبير جدا من المباريات الرياضية التي ينتظرها عدد كبير من محبي الرياضه.

نبذة عن قناة الشارقة الرياضية

كنا ذكرنا هي قناة اماراتية رياضية تتمتع بعدد كبير من المشاهدات لما تقدمه من محتوى ينال إعجاب الجمهور .

تقدم القناة سلسله رائعه من المباريات الرياضية المتعلقة بكرة القدم والدوريات العالمية بالإضافة إلى مباريات كرة السلة واليد وغيرها من الرياضات المحببة إلى جماهير الوطن العربي.

وتمتلك القناة فريق تحليل من كبار المحللين واللاعبين المعتزلين الذين يمتلكون خبرات كبيرة جدا في كرة القدم ،حيث يقوم الفريق بشرح مفصل للمبارة والثغرات الحادثة بها بأسلوب مبسط وتفصيلي يسهل على المشاهد فهمه والانجذاب له .

تتميز القناة بحرصها على تغطية جميع المباريات لحظه بلحظه وما يحدث قبل المباراة وبعدها وعرض المباراة بصورة مباشرة للجمهور.

بالإضافة إلي ما تقدمه القناة من مباريات في مختلف الرياضات ،تقدم أيضا عدد كبير من البرامج الرياضية الممتعة .

لاتتوفر صفة البث المباشر للقناة ولكنها تمتلك قناة خاص بها علي اليوتيوب يتم عرض عليها كل ما يتم عرضه في القناة ليتمكن الجمهور من متابعة كل ملفاتهم.

وإستخدام أحدث التقنيات وأفضل أنظمة البث المنوعة ما بين أنظمة أتش دي عالية الجودة وأنظمة أس دي قياسية لتوفر لمستقبلي إرسالها.

تقدم القناة محتواها بجودة عالية دون انقطاع أو تشويش خلال اليوم ،كما أنها قناة مجانية .

تردد قناة الشارقة الرياضية 2020

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11012 (v) 27500 عمودي 5/6

ونظرا لكل هذه المميزات امتلكت قناة الشارقة عدد كبير جدا من المشاهدين والاعجابات وتمكنت القناه بذلك تحقيق أعلى الإيرادات.

معلقين القناه

راشد عبد الرحمن

أحمد المزروعي

عادل اليتيم

أشرف سمارة (معلق كرة سلة).

حقوق النشر الخاصه بالقناه

كأس رئيس دولة الإمارات

دوري الرديف الإماراتي

دوري الخليج العربي

الدوري البلجيكي الممتاز

الدوري المصري الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز

كأس هولندا

كأس الخليج العربي الإماراتي

مباريات ودية أوروبية

الدوري الإسباني لكرة السلة

بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة

المحتوي التي تقدمه قناة الشارقة الرياضية

برنامج ملاعبنا

هو برنامج يتم في التحدث عن مباريات كرة القدم من قبل نخبة من اللاعبين المعتزلين والتحدث عن جميع الأخطاء الواقعة في المباراة.

برنامج تايم اون.

برنامج ملاعب الناشئة.

برنامج يتناول عرض الملاعب الخاصة بالناشئين ويتناول عملية تدريبهم ولعبهم لتأهيلهم للعالمية ورفع مستوى لعبهم لكي يتم الحصول منهم علي لعيبة جيدة.

هو برنامج يتولى تمويل المشروعات الصغيرة الخاصة بالأطفال والكبار من قبل المملكة العربية السعودية وله شروط عديدة وهي :

أن يكون الفرد سعودي الجنسية. يحمل مؤهلا للعمل الذي يود القيام به. إذا كان مشروع طبيا يجب أن يقوم به مختصا حاصلا علي مؤهل علميا. الخبرة شرط واجب. الامانه والشرف والسمعة الجيدة. لابد أن يكون المشروع جديدًا، وذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

برنامج ميركاتو.

برنامج الصحافة اليوم.

برنامج تحدي الصالات.

هو برنامج متخصص في عرض ألعاب الصالات سلة- يد- طائرة وكذلك كرة قدم الصالات التي جذبت عددا كبيرا من الجماهير الرياضية.

ويضم البرنامج مجموعة من المحللين الرياضيين في ألعاب الصالات، حيث يقوم بتحليل فقرة كرة السلة المدرب المعروف عبد الحميد إبراهيم، وفي كرة اليد المدرب قاسم عاشور.

برنامج مرمى الصحافة.

120 ثانية.

رياضة المرأة.

هو برنامج متخصص لعرض الرياضات التي تمارسها المرأة والتي جذبت عدد كبير من المشاهدين في الفترة الأخيرة.

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