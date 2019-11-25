تردد قناة العراقية الإخبارية 2020 علي النايل سات

سوف نستعرض في هذا المقال تردد قناة العراقية الإخبارية من خلال موقع فكرة هي قناة عراقية تقوم بعرض كل ما يتعلق بالعراق وشعبها نالت في الآونة الأخيرة ارتفاع كبير في نسبة المشاهدة .

نبذة عن قناة العراقية الاخبارية

قناة عراقية تبث اخبار العراق لحظه بلحظه تتميز بالمصداقية الكبيرة فنالت بسبب ذلك إعجاب عدد كبير من المشاهدين العراقيين وغير العراقيين الحريصين على متابعة أخبار البلاد المحيطة بهم.

تمتلك عدد كبير جدا من المراسلين المنتشرين في كل مناطق بالعراق لنقل الخبر في نفس الوقت وتغطية عدد كبير من الأحداث قبل غيرها من القنوات ،كما أنها تعتمد على نفسها وفريقها فى الحصول على المعلومة لتكون على ثقه كبيره من صحة الخبر فلا تتعرض مصداقيتها للخطر .

قناعة متنوعة في محتواها فتحتوي على برامج رياضية وسياسية واقتصادية واجتماعية أيضا لتشمل كل ما يتعلق بالعراق من جميع النواحي.

وفرت القناه بث مباشر على اليوتيوب تمكن المشاهدين من متابعتها في أي وقت حيث تعرض هذه القناة كل ما يتم عرضه على القناة الاصليه بجوده عاليه دون انقطاع أو تشويش.

تتميز القناه بالعرض الدائم طول اليوم دون انقطاع.

جودة القناه عالية لتجعل المشاهد يفضل مشاهدتها دون أي مشكلة.

تعدد قنوات العراقية في شتى المجالات الرياضية والمسلسلات وغيرها.

تم إنشاء القناة عام 2003 يتم رئاسة القناة بواسطة الدكتور حيدر الفتلاوي ومقر القناة في بغداد .

اعرف تردد قناة العراقية الاخبارية

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12562 (H) 27500 – 5/6 HD عرب سات 11747 (V) 27500 – 3/4 SD هوت بيرد 12654 (H) 27500 – 5/6 SD هوت بيرد 11373 (H) 27500 – 3/4 HD اسم القناة على قائمة القنوات “Iraqia News“

المحتوي التي تقدمه قناة العراقية الاخبارية

تقدم القناة العديد من البرامج السياسية والاقتصادية الحوارية التي يتم فيها مناقشة أحوال العراق مع نخبة من كبار الدولة ويتم التحاور بأسلوب متحضر وراقي ،يحترم معايير المجتمع وعقول المشاهدين ،كما تراعي القناه عادات وتقاليد المجتمع وتقدم أيضا بعض المسلسلات الهادفة من أهمها

مسلسل ضياع في حفر الباطن يحكي عن قصة جنود عراقيين تاهوا أثناء الانسحاب العراقي من الكويت خلال فترة الحرب ذكره من انتفاضات شعبية للجنوب العراقي حيث يركز المسلسل على ضياع هؤلاء الجنود في احياء حفر الباطن ومعاناتهم من الهروب على مدى أيام ،الجدير بالذكر ان الاهالي والمتابعين بحفر الباطن ذكروا خوفهم من الهدف الحقيقي وراء هذا المسلسل حيث أفاد البعض بأن هذا العمل يهدف الى بث الفتنة من خلال اظهار الطائفية بين السنة والشيعة وهذا يسبب إلحاق الضرر بالبلاد .

مسلسل باب الشيخ يحكي عن ضابط أمن ظالم شديد العنف وتعامله مع أبناء باب الشيخ ومدي القهر والظلم الذي تعرضوا له على يده ،فهو ضابط شديد الانتقام من كل من قام بمعارضة وأبيه رافضا لكل ما يفعل ولكنه رجل مسنا وأمه هي من قامت بزرع الشر في قلبه يجسد المسلسل أن بطشه وعنفه قد وصل لأهله وعائلته .

برنامج بعيون عراقية: ويتم عرضة الجمعة من كل أسبوع في الساعة 11 مساءاً بتوقيت دول العراق ويقدمه الإعلامي المذيع فالح هادي.

برنامج صفحة جديدة: ويقدمه الإعلامية العراقية هبة باسم ويُعرض يومياً في الساعة 8 مساءاً بتوقيت العراق.

برنامج فنجان الصباح: والذي يتم عرضه من الأحد إلى الخميس في الساعة العاشرة صباحاً.

برنامج في قبضة القانون: يُعرض في يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءاً.

برنامج كلمة سواء: يُعرض يوم الإثنين في الساعة السابعة مساءاً.

برنامج عراق 168: يُعرض في السبت من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءاً.

ذاكرة طريق: يُعرض يومياً الساعة التاسعة مساءاً.

برنامج دائرة حوار: يعرض الأحد من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءاً.

برنامج جمعة مباركة: يعرض الجمعة من كل أسبوع في الساعة الرابعة والنصف مساءاً.

ونظرا لكل هذا التنوع واختيار المحتوى المناسب واجتهاد فريق العمل للحرص على تقديم محتوى هادف يسمو لإرضاء المشاهد كل هذا تسبب في زيادة عدد المشاهدات بشكل كبير وبالتالي زيادة ربح القناه ،وكل هذا جعل القناة تتصدر قوائم البحث الأولي علي جوجل .

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