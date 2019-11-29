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تردد قناة الكويت الرياضية 2020 علي نايل سات

Photo of موقع فكرة موقع فكرة منذ 19 دقيقة
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تردد قناة الكويت الرياضية 2020 علي نايل سات

سوف نستعرض في هذا المقال تردد قناة الكويت الرياضية من خلال موقع فكرة فهي قناة رياضية كويتية مجانية تتميز بعرض عدد كبير من المباريات الهامة والبرامج الرياضية الهامة لدي الكثير من عشاق الرياضه و تفاصيلها وأحداثها الهامه .

نبذة عن  قناة الكويت الرياضية

  • قناة كويتيه معروفه بشكل كبير في المجتمع الكويتي وحازت على عدد كبير من المشاهدات لما تقدمه للمشاهد من محتوى ينال اهتمامه وبحثة .
  • تتمتع القناة بمجموعة من الإعلاميين والمحللين على كفاءة عالية وخبرة واسعه تجعلهم يسردون لنا الأحداث بصورة شيقة وجذابة .
  • تقدم القناة محتوى رياضي متنوع يشمل مباريات كرة القدم المحبوبة من قبل الملايين من الجمهور وسباقات الخيل المنتشرة في دول الخليج والاثاره الحادثة أثناء السباق .
  • بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة مباريات التنس والسلة وكرة اليد ورفع الأثقال والعديد من البرامج الشيقة التي نالت اهتمام أعداد هائلة من المتابعين.
  • تقدم القناة محتواها بجودة عالية وصورة نقية .
  • يتم عرض محتوى القناة بالمجان طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش.
  • سعي القناة لتغطية أحداث المباريات اول بأول وتغطية ردود أفعال الجمهور قبل وبعد المباراة جعلها مركز بحث العديد من الجمهور 
  • قامت القناة بتغطية حدث مهم وهو بطولة كأس الخليج العربي الدورة 24 حيث تم افتتاح البطولة يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019 في حفل عظيم على استاد خليفة الدولي وبعدها مباراة الافتتاح بين المنتخب القطري والمنتخب العراقي من ضمن المجموعة الأولى على استاد خليفة الدولي أيضاً.
  • كما قام المسئولين على البطولة بتقسيم المنتخبات الخليجية إلى مجموعتين:
  • المجموعة الأولى: قطر، العراق، الإمارات، اليمن.
  • المجموعة الثانية: السعودية، الكويت، سلطنة عمان، والبحرين.

تردد قناة الكويت الرياضية على الاقمار الصناعية المختلفة

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
عرب سات  2C/2D/3A26 شرقا12523أفقي275003/4مفتوح
نايل سات 101/1027 غربا11678عمودي275005/6مفتوح
نايل سات 101/1027 غربا11054عمودي275002/3مفتوح
القمر الصناعيالترددمعامل الترميزالاستقطاب
هيسبا سات1205227500أفقي
جلاكسي 191202827500أفقي
يوتلسات1105527500رأسي

المحتوي التي تقدمه قناة الكويتية الرياضية

هو برنامج رياضي  يعرض في التاسعة مساء كل يوم جمعة من كل أسبوع والذي يساير حركة التغيرات الصيفية في الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى استعراض ثمن اللاعبين والمدربين، و تجهيزات الفرق الرياضية لانطلاقة الموسم الكروي في القارة العجوز،والبرنامج من إعداد كل من عبدالمحسن الأيوبي ومحمد البردي وتقديم عبدالرحمن السيف، ومن إخراج حسين قمبر.

 هو برنامج شبابي يبث في الخامسة مساء يومياً عدا الجمعة والسبت، ويركز على الطاقات الشبابية الكويتية، واهم دورهم في المجتمع واهم أحلامهم وطموحاتهم ويقدمه كل من محمد أكبر وهاشم أسد وشيماء المسباح، ومن إعداد محمد مصطفى، ومحمد جمال، ويوسف دشتي، ومن إخراج حسين بومجداد ومحمد الشريف.

هو برنامج يتولى عرض الاخبار الرياضية الموجودة في الصحف العالمية والمحلية وطرحها على الجمهور ومناقشتها .

برنامج يهتم بعرض الأحداث الرياضية الحادثة باليوم وتغطيتها بصورة كاملة .

برنامج يتحدث عن ممارسة الرياضة والعادات الصحية للمحافظة على صحة الفرد .

  • مسابقات الخيل 

مسابقات تحدث بين الخيل العربي لكل منهم صاحبة وتتم متابعة احداث المباراه حتي تصل إلي النهاية ويكرم الفائز.

وكل هذا التميز والبرامج المليئة بالإثارة جعل القناة تتميز وتجذب عدد كبير من المشاهدين فيتالي تزداد أرباح القناة .

في حالة وجود اي استفسار يرجي ترك تعليق أسفل المقال وسوف يتم الرد عليها من قبل فريق متخصص .

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