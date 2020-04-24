تردد قناة ام بي سي مصر 1 2020 mbc masr نوفره لرواد موقع الأحلام الأعزاء محبي التمتع بالحصص الإعلامية الثرية التي تتناول المجالات الحياتية من مختلف الزوايا وتتيح لجمهور mbc مصر الحصول على احتياجاتهم المتنوعة من الدراما والترفيه الأمن والتقارير المصورة والتغطيات الشاملة التي تستعرض كافة المستجدات بالشأن المصري والعربي والدولي بجانب رصد ومواكبة أهم وأخر التطورات في القضايا المطروحة على الساحة.

تردد قناة ام بي سي مصر 1

القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب FEC نايل سات 12015 (v) 27500 عمودي 5/6

تلتزم قناة ام بي سي مصر 1 منذ أول ظهور لها في 2012 م بتقديم محتوى نوعي واسع التناول تتبنى من خلالها توفير متطلبات مشاهديها من الأعمال الدرامية والسينمائية والعروض المسرحية الممتعة على غرار مسرح مصر والبرامج التلفزيونية المتعددة التصنيف التي تسلط الضوء على كل ما هو جديد في الحقل السياسي والإقتصادي والإجتماعي والفني وخلافه مكثفة طاقاتها لتكون المزود الإعلامي الرائد المتعدد المنصات.

فضلاً عن تغطية ام بي سي مصر المتميزة لنبض الشارع المصري والعربي واهتمامها بطرح ومناقشة المواضيع المجتمعية الشائكة وعرض أشهر برامج المواهب العالمية التي تنال رضا وإعجاب قاعدة عريضة من المشاهدين في الوطن العربي مما ساهم في زيادة أعداد الباحثين عن تردد قناة ام بي سي مصر وخاصة مع إقتراب شهر رمضان المعظم وما يعرف عن منافستها القوية في السباق الرمضاني وانفرادها ببث المسلسلات والبرامج الرمضانية الحصرية والتي بدأت فعلياً في عرضها حالياً.

برامج ام بي سي مصر

تميز قناة mbc مصر في انتقاء ما تتولى عرضه من برامج حوارية وإخبارية وترفيهية ودينية ورياضية ومنوعة ونخبة من أفضل برامج رمضان 2020 منها:

برنامج رامز مجنون رسمي.

برنامج ما حدش فاهم حاجة.

برنامج خلي بالك من فيفي.

برنامج من القلب للقلب.

برنامج يحدث في مصر.

برنامج الشيف حسن.

برنامج السطر الأول.

برنامج أغلب السقا.

برنامج the voice.

برنامج توب شيف.

برنامج الحكاية.

مسلسلات ام بي سي مصر

أشتهرت ام بي سي مصر ببث باقة من الأعمال الدرامية التي تتسم بتنوع المضمون والموضوعية فيما تناقشه من موضوعات اجتماعية تعكس واقع المجتمع العربي ناهيك عن حضورها المتميز في ماراثون الدراما الرمضانية السنوي الذي تشارك فيه بسلسلة من أقوى المعالجات الدرامية والتي تم البدء في إذاعتها بالفعل من الأن من بينها:

مسلسلات رمضان 2020 mbc مصر

مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب. مسلسل ونسني بطولة أحمد سلطان ومحمود الليثي وحازم إيهاب وسارة درزاوي. مسلسل 2 × الصندوق بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس وبيومي فؤاد وانتصار. مسلسل سكر زيادة بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر ومي الغيطي. مسلسل وصل أمانة بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر وهالة فاخر ونهال عنبر ومحمود الليثي. مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وإنجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي.

سعداء بمشاركتكم معانا ومعاونتكم في إستقبال تردد قناة mbc مصر 2020 الجديد على أجهزتكم المختلفة.