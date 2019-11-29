تردد قناة اون دراما ON drama علي النايل سات 2020

سوف نستعرض في هذا المقال تردد قناة أون دراما ON drama من خلال موقع فكرة فهي قناة مسلسلات مصرية يثة ولكنها تتمتع بعدد كبير من المشاهدين على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله .

نبذة عن قناة أون دراما

هي قناة مصرية حديثة تتمتع بذخيرة كبيرة من المسلسلات المصرية القديمة والحديثة .

تقدم القناة محتوى هادف يسعى لامتاع المشاهد بمزيج من الدراما المصرية وبعض المسلسلات الكوميدية.

تتمتع القناة بجودة عالية وعرض مستمر دون انقطاع طوال اليوم دون أي تشويش .

نالت القناة إعجاب عدد كبير من المشاهدين و أصبحوا حريصين على متابعة القناه اول باول لاهتمامهم بما تقدمه القناة .

تتمتع القناه بفريق عمل مجتهد ونخبة عريقه من الإعلاميين المشاهير .

تتميز القناة بأنها تستخدم احدث التقنيات الحديثة.

تقدم القناة محتوى لا يتنافى مع تعاليم الدين وتقاليد المجتمع بل هي تحترم عقلية المشاهد وتقدره.

تردد قناة اون دراما 2020 علي النايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10853 (H) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “ON Drama“

ونظرا لكل هذه المميزات تمكنت القناة من تحقيق أعلى الإيرادات وحازت علي اعجاب الكثير من الجماهير.

المحتوي التي تقدمه قناة اون دراما

تقدم القناة العديد من المسلسلات الرائعة التي تتنوع بين القديم والحديث الكوميدي والتراجيدي.

المسلسل الحديث ارض النفاق

مسلسل بطولة الفنان محمد هنيدي تدور أحداث المسلسل حول البطل مسعود الذي يأمل أن يغير سلبيات المجتمع وأن يعيش في مجتمع سوي .

يقابل ذات يوم دكتور مخترع ليقدم له حبوب يمكنها أن تغيره مثل الشجاعة والنفاق والبخل وغيرها من الصفات التي تعلو بشأنه في المجتمع ولكنها تقلل من أخلاقه حتى يعلم في النهاية أن الإنسان بطبيعته افضل من كل شئ.

مسلسل ابن حلال .

بطولة الفنان محمد رمضان تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يأمل أن يعيش في مجتمع متعاون الغني يساعد الفقير والقوي يحمي الضعيف ،ولكن حظه السئ يجعلة يتورط في قضية قتل .

ويعجز عن الخروج منها بغير الهرب ،ليعود إلى حالته بعد جمع عدد من زملائه في السجن ليسيطر على حارته القديمة ويعزلها عن العالم من حوله ويطبق بها ما كان يحلم به .

ويأخذ في النهاية ثاره من الذين ورطوه ويموت في نهاية الأمر على يد ضباط الشرطة.

مسلسل هوانم جاردن سيتي

مسلسل قديم ولكنه راقي يضم عدد كبير من الممثلين العظماء تدور أحداث المسلسل حول مشاكل مجموعة من السيدات الراقيات وما يقابلهم من مشاكل وصراعات عاطفية ومشاكل حياتية في صورة درامية رائعه.

مسلسل يوميات زوجة مفروسة اوي

مسلسل كوميدي يحكي عن زوجه تعاني من أعباء المنزل والعمل وارتفاع الأسعار وكيفية موازنة الأمور بين متطلبات الحياة الأساسية وكمالياتها وتلبية متطلبات الزوج والأطفال ،وكيف يتم مواجهة كل مشكله ونتيجة ارتكاب الأخطاء.

مسلسل الرحايا

مسلسل عربي بطولة الفنان القدير نور الشريف يحكي عن قصة رجل حكيم كبير عائلته يمتلك عدة زوجات وعدة أبناء ذكور وفتاة واحدة يموت أصغر أبناءه المحبب لقلبه فيجعله ذلك يشك في أبنائه ويقاطعها ليعرف في النهاية أنها غيرتهم هي التي قتلته .

ويتزوج هذا الرجل من شابة صغيرة وتنجب له ولدا سماه على اسم أخيه الراحل تتكرر الحكاية من جديد على يد حفيده .

مسلسل حكايتي.

مسلسل ساكن قصادي.

مسلسل عصابه بابا وماما.

في حالة وجود اي استفسار يرجي ترك تعليق أسفل المقال وسوف يتم الرد عليها من قبل فريق متخصص .