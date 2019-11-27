تردد قناة توم وجيري 2020 علي النايل سات

نتابع تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2020 عبر موقع فكرة ،حيث أن قناة توم وجيري هي إحدى أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال والتي بدأت بثها على القمر الصناعي نايل سات منذ فترة قليلة ولكنها حصدت نسب مشاهدات عالية وهي في تزايد مستمر بسبب ما تقدمه من محتوى متميز ومفيد ومناسب لجميع الفئات العمرية ، أيضا تسعى القناة إلى تنمية مواهب وقدرات وذكاء الطفل ، ولذلك يسعى الجميع للحصول على تردد قناة توم وجيري ، أيضا تقوم قناة بطوط ببث أفلامها على مدار 24 ساعة بدون انقطاع وبدون فواصل أو إعلانات، وسوف نقوم بعرض التردد الخاص بالقناة وطرق استقبالها من خلال مقالنا.

بداية انطلاق قناة توم وجيري

قناة توم وجيري بدأ تأسيسها منذ فترة قصيرة على القمر الصناعي نايل سات لكن نسب المشاهدات الخاصة بها في تزايد مستمر.

نبذة عن قناة توم جيري

قناة توم وجيري هي إحدى القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال والمميز في قناة توم وجيري أنها تقوم بعرض الكثير من أفلام الكرتون الشهيرة بدون أي فواصل أو إعلانات حتى يستطيع الأطفال مشاهدة أفلامهم المفضلة بدون ملل ، حيث أن القناة على مدار اليوم تقوم ببث مجموعة من أفضل أفلام الكرتون بدون انقطاع وبالطبع من بينها الكرتون الأشهر توم جيري الذي يعشقه الأطفال والكبار.

تردد قناة توم وجيري

بالرغم من وجود الكثير من قنوات الأطفال وبالرغم من كون قناة توم وجيري أحدثهم إلا أنها حصلت على أعلى نسب المشاهدة مقارنة بالقنوات التي سبقتها ، كما أن القناة تهتم بتقديم محتوى يناسب جميع الفئات العمرية ، ويعتبر ذلك هو السبب الرئيسي في المشاهدات العالية التي حصلت عليها القناة ، ويمكنك الحصول على تردد القناة من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

طريقة استقبال قناة توم وجيري

من الممكن أن يتم استقبال قناة توم وجيري عن طريق البحث في القنوات الموجودة في جهاز الريسيفر إما يدويا فيمكن للمستقبل أن يقوم بفتح الإعدادات والبحث عن القناة عن طريق كتابة التردد الخاص بها مع مراعاة وضع معدل الاستقطاب و الترميز في أماكنهم.

أفلام قناة توم وجيري

على مدار 24 ساعة تبث القناة باقة من أفضل أفلام الكارتون دون انقطاع وبدون أي إعلانات أو فواصل ومن تلك الأفلام:

كرتون شركة المرعبين المحدودة.

كرتون تيمون وبومبا.

كرتون الملك الأسد.

كرتون أليس في بلاد العجائب.

كرتون بحيرة البجع.

وأيضا الكرتون الذي سميت القناة باسمه كرتون توم وجيري ، وسميت القناة بذلك الاسم بسسب عرضها المتكرر والمستمر لجميع حلقات توم وجيري الشهيرة والمكونة من 161 حلقة ممتعة ومسلية.

محتوى قناة توم وجيري

تقوم القناة بعرض أشهر أفلام الكارتون المميزة والمحببة لدى الأطفال مثل كرتون شركة المرعبين المحدودة وتوم وجيري وربانزل.

لا يقتصر محتوى قناة توم وجيري على المحتوى الكوميدي فقط.

فتعرض القناة مجموعة من المعلومات المفيدة للأطفال بالإضافة إلى تشجيعها لهم على التعلم والمعرفة وإعمال العقل.

هل تعرض قناة توم وجيري بث مباشر

لا توفر قناة توم وجيري بث مباشر ولكنها تقوم بعرض أفلام الكارتون الخاصة بها على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو أي إعلانات أو فواصل.

يمكنك كتابة تساؤلاتك أو مشكلاتك أثناء ضبط القناة من خلال التعليقات ، وسيقوم الفريق المتخصص بالرد عليك في اسرع وقت.