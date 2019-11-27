تردد قناة ماجد علي النايل سات 2020

سوف نستعرض في هذا المقال تردد قناة ماجد من خلال موقع فكرة فهي قناة مخصصة للأطفال الهدف منها تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم العديد من الأشياء المفيدة التي تساعدهم على فهم الكثير.

نبذة عن قناة ماجد

هي قناة مخصصة للاطفال ،تم إطلاقها عام 2015.

سمية القناه بهذا الاسم امتدادا لمجلة ماجد الشهيرة لتكمل ما بدأته المجله من محاولات لإكساب الأطفال ثقافة كبيرة وجعلهم على علم بجميع الأشياء المحيطة بهم.

برغم من حداثة إنشائها إلا أنها استطاعت أن تحقق عدد كبير من المشاهدات وتفوز بحب كثير من الأطفال ،نظرا لما تقدمه من محتوى يجذب انتباه الأطفال بشكل كبير .

حرصت القناة على تقديم محتوى بناء جدا يعمل علي بناء الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد داخل الطفل ومحاولة اكسابة كل الخبرات اللازمة لمساعدة الطفل على زيادة ثقافته وتوعيته تجاه الأشياء الضارة والسيئة.

امتلاك قناة ماجد للأطفال لمجموعة كبيرة من الشخصيات والرسوم الكرتونية المحببة للكبار والصغار.

تحرص القناة على معرفة آراء الأطفال والجمهور عن طريق إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ،فزاد ذلك من ثقة أولياء الأمور للاطمئنان على أبنائهم .

تقدم القناة البرامج بجوده عاليه متواصله دون انقطاع.

تردد قناة ماجد 2020

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات بتقنية SDنايل سات بتقنية HD 12226(h) 12467(h) 2750027500 أفقي أفقي 2/3 2/3

المحتوي التي تقدمه قناة ماجد

تقدم قناة ماجد العديد من البرامج الممتعه والشيقه والمليئة بالمغامرات العادية وكذلك المسلسلات الكرتونية الشيقه التي تجذب انتباه عدد كبير جدا من الأطفال والكبار وعدد كبير من الأفلام الكرتونية المعروفة.

هو فيلم أمريكي تم عرضه بتاريخ 28 مارس 2013 وهو فيلم مشوق للغاية يحكي عن فتاة ذات شعر طويل للغاية يمتلك قوى سحرية ،قامت أحد الساحرات الشريرات بخطف الاميره ذات الشعر الطويل من أبيها الملك

وكانت الشريرة تحتجز الفتاة في مكان بعيد ولا تسمح لها بالخروج نهائيا لأنها تتغذي علي شعرها ولكن ذات يوم يدخل حرامي المنزل فا تطلب منه روبنزل أن يخرجها وبالفعل تكتشف الفتاة حقيقة الساحرة وشرها وتمر بالعديد من المغامرات وتستمتع .

وفي النهاية تتخلص من الشريره بقص شعرها وتقع في حب ذلك الحرامي وتعود لقصرها وينتهي الفيلم نهاية سعيدة مفرحة.

فيلم شركة الوحوش يحكي الفيلم عن شركة تستمد طاقتها من صراخ الأطفال حتى تأتي فتاة من العالم البشري.

فيقع كبير الوحوش في حب الصغيرة ويتعلق بها فيحميها ويحول الشركه من الرعب الي الضحك لتصبح تستمد طاقتها من الضحك.

فيلم الخارقون .

فيلم الديناصورات.

ماجد هو مسلسل كرتوني إماراتي .

كسلان مسلسل كرتوني يعلم الاطفال الصبر والإصرار للوصول إلى الهدف المطلوب .

حيث تحكي قصة المسلسل عن ولد يدعى كسلان لديه العديد من الخطط والمشاريع ولكنه يفشل في تحقيق أو اكمال اي منها ويرجع سبب ذلك إلي كسله الشديد وسرعة يأسه وملله وعدم اصراره.

ماركو بولو هو عالم دون في كتاب تفاصيل الرحلات الاستكشافية والتجارية التي قام بها حول العالم والعديد من المغامرات الممتعه التي قابلته.

برنامج اسئلة ميلي.

مسلسل بابلو.

حكايات بيت الأشجار.

كرتون كابتن كريم.

مسلسل الدنيا روزي.

مسلسل فريق الكنغر.

مسلسل المستكشفان.

كرتون النقيب خلفان.

كرتون مدرسة البنات.

كرتون أمونة المزيونة.

كل هذه الفقرات والبرامج الاستكشافية التعليمية وغيرها تعد مصدر كبير وغني بالمعلومات ليمد بها الطفل ،فينشأ جيل ذو ثقافة كبيرة.

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