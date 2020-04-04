تركيب كاميرات فحص حراري في المنافذ اليمنية



عدن تايم/ خاص

أكدت مصادر عدن تايم تركيب كامرات فحص حراري في كافة المنافذ اليمنية، مقدمة من المنظمات الدولية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى اليوم تركيب كاميرا حرارية، لفحص الواصلين بميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، لفحص سائقي مركبات النقل التجاري والإغاثي والإنساني الذين تم استثناهم من قبل لجنة الطوارئ.

وستمكن الكاميرا الحرارية الطاقم الطبي من فحص اكبر عدد من الحالات في وقت واحد بدلا من الفحص الفردي كما كان في السابق.