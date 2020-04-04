عدن تايم

تركيب كاميرات فحص حراري في المنافذ اليمنية

4 أبريل، 2020
0


عدن تايم/ خاص

أكدت مصادر عدن تايم تركيب كامرات فحص حراري في كافة المنافذ اليمنية، مقدمة من المنظمات الدولية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى اليوم تركيب كاميرا حرارية، لفحص الواصلين بميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، لفحص سائقي مركبات النقل التجاري والإغاثي والإنساني الذين تم استثناهم من قبل لجنة الطوارئ.

وستمكن الكاميرا الحرارية الطاقم الطبي من فحص اكبر عدد من الحالات في وقت واحد بدلا من الفحص الفردي كما كان في السابق.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
المنافذ اليمنية تركيب حراري فحص في كاميرات

إقرا أيضا

Photo of مصدر أمني بلحج لعدن تايم:"تشكيل لجنة أمنية لتنفيذ إجراءات مواجهة فايروس كورونا (صورة)

مصدر أمني بلحج لعدن تايم:"تشكيل لجنة أمنية لتنفيذ إجراءات مواجهة فايروس كورونا (صورة)

4 أبريل، 2020
Photo of حالة الحاج عبد الواسع هائل سعيد مستقرة

حالة الحاج عبد الواسع هائل سعيد مستقرة

4 أبريل، 2020
Photo of مفوضية كشافة المهرة تعقم السجن المركزي

مفوضية كشافة المهرة تعقم السجن المركزي

4 أبريل، 2020
Photo of المجتمع الدولي لكرة القدم ينعي اللاعب الراحل سعيد دعاله

المجتمع الدولي لكرة القدم ينعي اللاعب الراحل سعيد دعاله

4 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق