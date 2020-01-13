تركي آل الشيخ يرشح مدربًا جديدًا لبرشلونة

مصير فالفيردي على المحك وترشيحات كثيرة تدخل القائمة لخلافته

كشف تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني، عن نصيحته للأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، بشأن المدرب الجديد للبرسا.

عديد التقارير تؤكد اقترب إقالة فالفيردي؛ المدير الفني الحالي للبرسا، في ظل تراجع الأداء والنتائج، والتي كان آخرها وداع كأس السوبر الإسباني بالهزيمة أمام أتلتيكو مدريد.

وتشير الترشيحات الأولية إلى وجود مفاوضات مع تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني الحالي للسد القطري، وكذلك مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو؛ المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي.

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آل الشيخ كتب، عبر حسابه الرسمي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قلت لصديقي ميسي منذ ثلاثة أشهر وما زلت أقول، استقدام كيكي سيتين لبرشلونة سريعًا”.

المدرب الإسباني ستيتن حاليًا لا يتولى المسؤولية الفنية لأي فريق، منذ أن رحل عن تدريب ريال بيتيس الإسباني في نهاية الموسم الماضي.

وخلال عمله مع بيتيس، خاض 97 مباراة، حقق الفوز في 39 منها، وتعادل في 22 آخرين، وخسر 36 لقاء.

وسبق أن قاد عدة فرق إسبانية على رأسها لاس بالماس، بجانب عمله لمدة عام مع منتخب غينيا.

يذكر أن ميسي زار الرياض في نوفمبر الماضي رفقة منتخب بلاده، لخوض لقاء ودي أمام المنتخب البرازيلي، على استاد جامعة الملك سعود.