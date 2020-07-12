ترميم مبنى إدارة البحث الجنائي في محافظة شبوة

بدأت أعمال الترميم والصيانة في مبنى إدارة البحث الجنائي في عاصمة محافظة شبوة حيث تأتي إعادة تأهيل وصيانة المبنى عقب توجيهات محافظ المحافظة الاستاذ محمد صالح بن عديو وعلى حساب السلطة المحلية.

وفي تصريح للعقيد عبدالله علي العياشي اثنى خلاله على دور محافظ المحافظة في دعم الأجهزة الأمنية وتذليل الصعاب أمام منتسبيها لما لها من أهمية على الأداء الأمني لدى أفراد وضباط الأمن .

كما شكر العقيد العياشي العميد عوض الدحبول مدير شرطة المحافظة على دعمه اللا محدود ومتابعته المستمرة وتذليل الصعاب امام مهام البحث الجنائي في المحافظة.

تأتي إعادة ترميم مبنى البحث الجنائي ضمن اعادة ترميم وتأهيل الكثير من مباني الدولة في عاصمة المحافظة والمديريات.

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