تريم.. تدريب 40 مشاركا على ادارة الحالات المصابة بفيروس كورونا



سيئون / جمعان دويل

اختتمت بمستشفى تريم العام اليوم الدورة التدريبية في مجال إدارة الحالات المصابة بفيروس كورونا ( Covid -19 ) التي نظمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان للطاقم الطبي والفني والتمريضي والخدماتي بمركز العزل العلاجي لوباء فيروس كورونا بالمستشفى بتمويل مؤسسة صلة للتنمية وشركاؤها ( مؤسسة العون للتنمية و والصندوق الاجتماعي للتنمية ) .

وتلقى 40 مشاركا من الطاقم الطبي والفني والتمريضي والخدماتي لمركز العزل العلاجي لوباء فيروس كورونا بمستشفى تريم العام تم توزيعهم على قاعتين وعلى مدى يومين متتالين من قبل كوادر تدريبية اكفاء تلقوا تدريباتهم من منظمة الصحة العالمية , على معارف ومفاهيم وخبرات ومهارات علمية نظرية وتطبيقية حول الطرق العلمية والوقائية والعلاجية في إدارة الحالات المشتبهة والمصابة بهذا الفيروس لا سمح الله.

