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تريم: لقاء بين الجهات المعنية وممثلين عن منظمة الفاو لبحث المشاريع التي يمكن تنفيذها بالمديرية.

22 يناير، 2020
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عقد في مديرية تريم اليوم الأربعاء، لقاءاً بين الجهات المعنية وممثلين عن منظمة الفاو؛ لبحث المشاريع التي يمكن تنفيذها بالمديرية.

وقدم مسؤولو المديرية شرحاً عن الاحتياجات بشتى القطاعات والتي تحتاج إلى تدخل من المنظمات المانحة.

وشدد مسؤولو المديرية على تقديمهم كافة التسهيلات التي من شأنها تسهيل عمل المنظمة.

بدوره أكد المهندس سعد الحوصلي منسق مشاريع المياه والموارد الطبيعية بمنظمة الفاو، أن الفترة القادمة ستشهد تدخلات عديدة للمنظمة في شتى القطاعات بالمديرية.

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