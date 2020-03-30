تريم وضواحيها المحطة الثانية لحملة ” معا لأجل حضرموت من خطر كورونا ” ⋆

تريم (نخبة حضرموت) تقرير | المركز الإعلامي

برعاية وتمويل من الإخوة رجال الأعمال الحضارم بالمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة .. ؛؛ إتجهة قافلة فريق حملة ” معا لأجل حضرموت من خطر كورونا ” الذي ينفذها فريق العين بسحيل سيئون أمس الأحد الموافق التاسع والعشرين من مارس صوب مدينة تريم وضواحيها ليكون لأهل ومواطني عاصمة الثقافة الاسلامية نصيبهم من الحملة التوعوية ، حرصا منا بضرورة نشر الوعي الصحي والوقائي بمختلف مدن ومديريات الوادى .

حيث تم خلال النزول تغطية أغلب المناطق الأكثر ازدحاما بالمواطنين وإعطائهم فكرة مبسطة خطر الفيروس وطرق انتشاره السريعة اضافتا الى شرح طرق الوقاية منه وما تعانيه بعض الدول من تفشي وانتشار هذا الفيروس ، الذي حصد عدد كبير من الأرواح لأسباب عدم التقيد الإرشادات والتعليمات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وأهمية تطبيق الإرشادات ، وعمل فريق الحملة على حث المواطنين على أهمية الحفاظ على النظافة العامة للمنازل والأماكن العامة .

فيما عمل الفريق على استخدام المعقمات والمطهرات في تعقيم وتطهير أيادي المواطنين وعدد من المحلات التجارية والأماكن العامة ورش ثلاجات شرب الماء العامة إضافة إلى دورات المياه بالمساجد ، مع تقديم الإرشادات وتوزيع البروشورات أثناء هذه العمليات

وأثناء النزول توجه المواطنين بخالص الدعاء مقرونا بالشكر الجزيل لمن مد يده عونا لدعم هذه الحملة من رجال الأعمال الحضارم الأخيار بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، شاكرين مجهود فريق العمل المتطوع ومنفذ هذه الحملة

رافق البعثة الشخصية الاجتماعية الخير/ مطيع خميس بن فاضل ، الاخ / عبدالكريم مقرم المنسق الإعلامي للحملة ، نائب رئيس فريق العين ومسئول الحملة/ عمر عبدالهادي باشغيوان ، أمين عام فريق العين /ارسلان عبدالوهاب يسر ، مساعد الأمين العام لفريق العين / باسم جمعان دويل

#شكرا _ رجال الأعمال _ الحضارم

#معا_ لأجل_ حضرموت

#من_خطر _كورونا

#اعملوا_بالتوجيهات

#قلعوا_العزوه_حقكم

كونوا عونا لنا لنجاح حملتنا