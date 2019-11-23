عدن الغد

تزامنا باليوم العالمي للطفل.. رموز تحتفل باوبريت على منصة حديقة فن سيتي بعدن

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ دقيقتين
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تزامنا باليوم العالمي للطفل.. رموز تحتفل باوبريت على منصة حديقة فن سيتي بعدن

شهدت منصة حديقة فن سيتي في العشرون من نوفمبر احتفالا وازهازيج حيث شاركت مؤسسة رموز التنموية للصم وذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن على اوبريت خاص عمل خصيصا لليوم العالمي للطفل.
وشارك الصم با اوبريت ( علمني معاك ) المترجمة بلغة الإشارة.
حيث أن الأوبريت يوجه رسالة وهي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالأشخاص الاسوياء وبأنهم قادرون على تحدي الحياة والصعوبات التي قد تواجههم في الشارع والبيت وغير ذلك وضرورة الأخذ بيدهم.
يذكر بأن المهرجان جاء بدعم من المجلس الانتقالي الجنوبي وبالتنسيق مع مؤسسة امل لرعاية الأيتام.
حضر المهرجان كوكبة من الحاضرين والمسؤولين وشخصيات اجتماعية بارزة.
*من رانيا الحمادي

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عدن الغد

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