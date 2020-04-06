تزامنا مع بدء فصل الصيف .. مواطنون بعدن يشكون من تزايد انقطاعات التيار الكهربائي

بالتزامن مع بدء فصل الصيف .. شكا مواطنون بعدن من تزايد أنطفاءات التيار الكهربائي.

وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لكريتر سكاي: ان جرعات انطفاء التيار ارتفعت مؤخرا؛ الأمر الذي أثقل كاهلهم خاصة مع بدء حلول فصل الصيف في المدينة.

مشيرين إلى أن تزايد انقطاعات التيار يزيد من معاناتهم.

ويناشد المواطنين الحكومة بسرعة توفير ماده المازوت لمحطات التوليد بعدن لإنهاء معاناتهم قبل قدوم شهر رمضان المبارك.