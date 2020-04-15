عدن 24

تزامنا مع تحشيد الإخوان إلى شقرة .. القوات الجنوبية تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى أبين

16 أبريل، 2020
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وصلت مساء اليوم تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للقوات الجنوبية لصد أي محاولة للتقدم باتجاه العاصمة عدن.وتأتي التعزيزات الجنوبية بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية اخوانية قادمة من شبوة الى شقرة.
وتشهد مديرية شقرة ابين توتر متصاعد بعد فشل كل وساطات التهدئة حيث تصر مليشيات الاصلاح للتعزيز والتقدم في وقت تمر فيه المنطقة والعالم بوباء عالمي خطير.كما أصدرت قيادة الحزام الأمني في محافظة ابين بيان تحذر فيه من تصعيد قوات أخوان في الشرعية للموقف العسكري في ابين.

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