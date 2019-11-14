تزويد محطة أحور النفطية بأدوات الأمن والسلامة المهنية (صور)

قام فريق فني تابع لشركة النفط بعدن، صباح اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمحطة أحور النفطية التابعة للشركة بمحافظة أبين.

وتفقد الفريق سير العمل بالمحطة، كما ناقش أهم العراقيل التي تواجه عمل إدارة المحطة.

وخلال الزيارة، قام الفريق الفني بتزويد محطة أحور بأدوات الأمن والسلامة، ولذلك تجنبا لأي حريق في المحطة، حيث قاموا بتركيب اسطوانات المكافحة في أماكنها المخصصة وتثبيت اللوحات الإرشادية والملصقات التحذيرية في المحطة، ووضع حاملات الأسطل الرملية بأماكنها المحددة.

وقدم الفريق الفني، شرحا مختصرا للعمال المتواجدين في المحطة، لتعليمهم كيفية استعمال الاسطوانات ومدى فاعليتها وكيفية معرفة خصائصها.

وأعرب الفريق الفني، عن شكرهم وتقديرهم للمدير العام لشركة النفط بعدن انتصار العراشة على اهتمامها بمقومات الأمن والسلامة في جميع منشآت ومحطات الشركة.

وأكد الفريق الفني أن ذلك دليل على اهتمام العراشة وحرصها على سلامة موظفي الشركة والمواطنين وكذلك المنشآت التابعة للشركة.

من جانبها أكدت إدارة وموظفي محطة أحور، أن زيارة الفريق الفني إلى المحطة دليل على متابعة واهتمام قيادة الشركة بكافة الموظفين والمنشآت وحرصها الدائم لتطويرها والنهوض بعملها.