تستمر إلى الـ( 20 ) من رمضان..جمعية خبراء شباب للتنمية بأبين تدشن مسابقاتها الثقافية بأمسية رمضانية بالكود

أقامت جمعية خبراء شباب للتنمية بأبين بمدرسة ” الميثاق ” للتعليم الأساسي في مدينة الكود بمديرية خنفر مساء أمس الجمعة المسابقة الرمضانية للفرق الشعبية في المدينة وضواحيها بالتنسيق مع نادي ” الفجر الجديد ” الرياضي والثقافي ..

وفي إفتتاح الفعالية والتي ألقى فيها مدير عام مديرية خنفر بمحافظة أبين الشيخ/ ناصر المنصري كلمةً هنأ فيها الحضور بالشهر الكريم مشيراً أن مدينة الكود تعتبر من أهم مدن مديرية خنفر التي تقع في صدارة الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية وما هذه الأمسية الرمضانية إلا خير دليل على هذا النشاط مؤكداً دعم المديرية لهذه المدينة وتطوير أوضاعها ..

وفي كلمته أشار رئيس جمعية خبراء شباب للتنمية بأبين أ/ محمد المزجاجي إلى أهمية تفعيل النشاط الثقافي والتوعوي والإجتماعي بين أوساط الشباب ووضعت الجمعية في برامجها وخططها الإهتمام بهذا الجانب إضافةً إلى جانب العمل التنموي شاكراً للداعمين ومن بينهم الشخصية الأمنية قائد النجدة بأبين العقيد/ صبري علي على ماقدمه لإنجاح هذه الفعاليات داعياً المنظمات والداعمين تقديم الدعم للجمعية لتوسيع نشاطها التوعوي والثقافي والإجتماعي ..

وفي مداخلته أشار التربوي والإعلامي أ/ محمد الشحيري إلى أهمية تفاعل الشباب في العمل الإجتماعي والثقافي في المجتمع ومحاربة الظواهر المخلة والمدمره للشباب من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية وهذه المسابقة الفكرية هي واحدة من الفعاليات التي ينبغي أن تتواصل لتحصين شبابنا من العادات والظواهر الهدامة ..

هذا ويشارك في المسابقة ( 12 ) فريقاً من الفرق الشعبية على مستوى مدينة الكود وضواحيها ودشَّنت المسابقة بين فريق ” الشباب ” وفريق ” العاصفة ” الذي فاز بها فريق ” العاصفة ” ..

وتستمر المسابقات إلى الـ( 20 ) من رمضان حيث ستتوج المسابقات حينها بتقديم الجوائز للفائزين ..

حضر التدشين رئيس المجلس الأهلي بالكود الشيخ/ محمد عمر الفضلي ومدير الصرف الصحي بالكود أ/ وجدي بافار وسكرتير مركز ” أبين ” الإعلامي أ/ محفوظ كرامه ..

الجدير ذكره أن مدير عام مديرية خنفر بمحافظة أبين الشيخ/ ناصر المنصري قدَّم مبلغ ” مائة ألف ريال يمني ” دعماً للجمعية ..