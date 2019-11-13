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تسجيل ألف حالة وفاة بالكوليرا في اليمن خلال 2019 غالبيتها في إب وتعز وحجة

Photo of المصدر اونلاين المصدر اونلاين منذ 13 دقيقة
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سجلت منظمة الصحة العالمية وفاة الف شخص بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وذكر مكتب المنظمة في اليمن في إحصائية حديثة أن 1002 شخصا توفوا بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى الثامن من نوفمبر.

وفقا للاحصائية فإن كبار السن فوق 60 عاما هم أكثر الوفيات بالكوليرا بنسبة 41 ٪ ثم الأطفال دون الخامسة بنسبة 22 ٪٠

وجاءت محافظة إب في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات حيث بلغت الوفيات 128 حالة تلتها محافظة تعز 106 ومحافظة حجة 104 حالات.

وتشير الاحصائية أن عدد حالات الاصابة بالاسهالات المائية الحادة المشتبهة بالكوليرا بلغت 777 ألف أصابة منذ مطلع الجاري ويشكل الأطفال دون الخامسة الفئة الأكثر عرضة للمرض بنسبة 27 ٪.

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