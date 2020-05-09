تسجيل حالة اشتباه جديدة بفايروس كورونا في أبين

أفاد مصدر طبي بمحافظة أبين، أن العزل الصحي في مستشفى زنجبار استقبل اليوم السبت، حالة اشتباه بفيروس “كورونا” المُستجد.

وقال المصدر، إن الحالة المُشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” تعود لشخص يبلغ من العمر 58 عاماً، مبيناً أن فريق الترصد الوبائي عزل الأطباء الذين كشفوا على الحالة بمستشفى زنجبار.

ونوه إلى أنه أخذت عينات من المشتبه به، من أجل نقلها إلى المختبرات المركزية في عدن؛ لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس.

ومن المنتظر الإعلان عن نتيجة الفحوصات الخاصة بالحالة؛ لتأكيد إصابته بالفيروس من عدمه.