تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا في عدن وتعز

│الخبر | خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، يوم السبت، ‏تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا من بينها حالتان فى عدن، وواحدة فى تعز.

وتم تسجيل اثنتان منها في العاصمة عدن، والثالثة في محافظة ‎تعز لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها يوم أمس.

واكدت اللجنة ان الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية .

هذا وبحسب اعلان اللجنة العليا للطوارئ فقد قامت فرق الرصد بحصر المخالطين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

ومن جانبه، قرر محافظ تعز فى اليمن إغلاق جميع منافذ المحافظة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وشمل الإغلاق المساجد والأسواق وذلك لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازى.

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى اليمن بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وأشارت المنظمة فى بيان لها إلى تسجيل حالتى وفاة وتعافى حالة واحدة وخضوع 3 حالات للعلاج من بين الحالات المصابة.

وقد كشفت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 148 ألف شخص فى اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، جراء سيول فى 13 محافظة يمينة، فى بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى اليمن.

│المصدر – الخبر