تسخين متزايد في جبهات الحديدة وضربات تلاحق ترسانة المليشيات براً وبحراً

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-03-30 19:36:43

كثفت مليشيات الذراع الإيرانية، يوم الاثنين، استهداف منازل المواطنين في الأحياء الواقعة جنوب الحديدة.

وأفاد مراسل نيوزيمن المحلي، أن قذيفة حوثية استهدفت أحد المنازل في حي منظر جنوب مدينة الحديدة ما أدى إلى تدميره.

في السياق أفاد مراسل نيوزيمن، أن مدفعية القوات المشتركة في لواء الزرانيق استهدفت مخزناً للذخيرة تابعاً لمليشيات الحوثي بمديرية الدريهمي.

وقال، إن المخزن الذي تم تدميره بالكامل، كانت الذراع الإيرانية تزود منه بالذخيرة عند ارتكابها للخروقات المتكررة وكذا استهداف المدنيين.

التصعيد الحوثي في جبهات الحديدة تواصل غداة مواجهات عنيفة وضربات موجعة تلقتها المليشيات وتدمير استحداثات وخنادق ومخابئ في الجاح ببيت الفقيه وإلحاق خسائر بشرية فادحة في تعزيزات استقدمتها المليشيات من الحسينية، وإفشال وضرب تحركات في الجبلية وحيس.

وأحبطت القوات المشتركة مساء الأحد 29 آذار 2020م محاولة تسلل حوثية بالقرب من مواقعها ولقي عنصران حوثيان مصرعهما في حيس جنوبي الحديدة.

وقال مصدر عسكري في اللواء السابع عمالقة المرابط في جبهة حيس لنيوزيمن، إن أبطال الكتيبة السادسة، بقيادة- القائد عبدالله قُريبه، تمكنوا من إفشال محاولة تسلل للمليشيات الحوثية، عندما حاولت الاقتراب من مواقعهم الأمامية شمال شرق المدينة.

وأكد المصدر مصرع عنصرين حوثيين على الفور، وحققت نيران القوات المشتركة ضربات موجعة ومحكمة في صفوف وتحركات المليشيات، ولاذ البقية منهم بالفرار.

وقال المصدر العسكري باللواء السابع: عقب الهزيمة التي تلقتها المليشيات على أيدي أبطال القوات، قامت بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة والثقيلة وبكثافة نارية صوب الأحياء السكنية في وسط مركز المدينة، انتقاماً من المواطنين كما هي عادتها.

إلى هذا، وفي مدينة الحديدة، انتزعت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، عبوتين ناسفتين زرعتهما مليشيات الحوثي في شارع صنعاء.

من جانب آخر شن طيران التحالف، ضربات نوعية، استهدفت مواقع للحوثيين، في منطقة الجبانة والصليف شمالي الحديدة، وفق إفادات مصادر محلية لـ”نيوزيمن“، في حين استهدفت المقاتلات الحربية، بغارات أخرى معسكراً للمليشيا الحوثية، في جزيرة كمران في البحر الأحمر قبالة الحديدة.