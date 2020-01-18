ابابيل نت

تسريبات باسماء من التشكيلة الحكومية القادمة بين الشمال والجنوب

18 يناير، 2020
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كشفت تسريبات اعلامية عن اسماء الشخصيات التي ستوكل لها مهام قيادية في الحكومة المقبلةتنفيذا للشق الثاني من اتفاق الرياض المتعلق بالجانب السياسي.

وبحسب التسريبات التي تداولها ناشطون واعلاميون فإن رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك سيتمسك بمنصبه رئيسا للحكومة المقبلة ، فيما سيعين بن دغر وطارق واحمد عوض بن مبارك في مناصب جديدة ، فيما ستذهب حقيبة الداخلية للمجلس الانتقالي.

ولا يمكن الجزم بصحة هذه التسريبات ، او نفيها من مصادر رسمية .

وفيما يلي اسماء الشخصيات مع المنصب قرين كل اسم :  الدكتور احمد بن عبيد دغر “نائبا لرئيس الجمهوريه”.

الدكتور معين عبد الملك “رئيسا للوزراء”  العميد طارق صالح “وزيرا للدفاع “.

الدكتور احمد عوض بن مبارك “وزيرا للخارجيه “ وحقيبة الداخلية يرشح الانتقالي شخصية من قبله لتوليها. وينتظر في الايام القادمة الاعلان الرسمي عن الحكومة .

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التشكيلة الحكومية الشمال القادمة باسماء بين تسريبات من والجنوب

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