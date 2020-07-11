تسريب بنود المسودة النهائية لخطة غريفيث

كشفت تقارير إعلامية حديثة، عن البنود النهائية في مسودة خطة الاتفاق الجديد التي وضعها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وسلمها إلى مليشيا الحوثي وحكومة الشرعية.

وتضمنت بنود مسودة الاتفاق، وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن، وإلزام طرفي النزاع بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وشملت البنود، تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق.

وجاء في المسودة، معالجة الملفات الرئيسية ومنها الأسرى، والرواتب، والمطارات، والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات.