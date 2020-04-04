تسعيرة جديدة لاسعار المواصلات بعدن ومحيطها



اتخذت نقابة الاجرة والمواصلات قرار قضى بتخفيض اسعار المواصلات داخل عدن وخارجها. جاء التخفيض عقب خفض اسعار الوقود في اليمن مؤخرا. وجاءت التسعيرة الجديدة على النحو التالي:

من المخاء .–الى —عدن –2000رمن لودر ….الى عدن ..1500 رمن الحبيلين —الى -عدن- 1000 رمن زنجبار .–الى -عدن –700 رمن طورالباحه .-إلى- عدن 700ر من العاره– الى- عدن–1000 ر

المعلا __الى ___كريتر =150رالمعلا __الى ___الشيخ عثمان=150رالمعلا __الى ___ خور مكسر = 150رالمعلا داخلي = 50ر @وكذلك العكسالشيخ عثمان __الى__ البريقه=200رالشيخ عثمان __الى__ الشعب=150رالشيخ عثمان __الى__الحسوه=100رالشيخ عثمان __الى__ انماء=100ر الشيخ عثمان __الى__ الدائري كابوتا= 50ر @وكذلك العكس