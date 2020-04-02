تسليم واستلام شرطة كريتر..والجحافي مساعدا لمدير أمن عدن

أكدت مصادر أمنية واخرى محلية متطابقة ان اللجنة الخاصة المكلفة بمعالجة أزمة الامن في مديرية صيرة “كريتر” بعدن انتهت من مهمتها وتم تسليم واستلام المواقع المثار بشأنها النزاع، ومنها مركز شرطة المديرية.

وعلمت عدن تايم من ذات المصادر ان شرطة كريتر سلمت للقائد نبيل عامر وتم تكليف امجد الصبيحي نائبا له، وانور اسماعيل مستشارا لقائد الشرطة.

واوضحت المصادر ان قائد الشرطة السابق فضل الجحافي تم تكليفه مساعدا لمدير امن عدن لشؤون المناطق الامنية.

واشارت ان ذلك تم خلال الايام القليلة الماضية، عقب تسلم قوات تابعة للقيادي اوسان العنشلي مهام معسكر 20 وحراسة البنك المركزي ومبنى الهجرة والجوازات وباقي المواقع في المديرية.

وشهدت مدينة كريتر بعدن توترا امنيا خلال الاسبوع الماضي قبل ان تتدخل لجنة امنية وعسكرية مشكلة من الامن والانتقالي لحلها ونزع فتيل الازمة.