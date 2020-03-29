تشافي: أريد العودة لبرشلونة وسأبدأ من الصفر

هاي كورة – كشف تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري وأسطورة نادي برشلونة عن موقفه من العودة للفريق خلال الفترة المقبلة حيث أكد أنه يرغب في العودة ويريد بناء مشروع جديد من الصفر.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: “أريد العودة إلى برشلونة بالطبع لكني لا أرغب في وجود اي شخص يضر بالفريق داخل غرف خلع الملابس أريد أن أبدأ من الصفر”.

وتابع: “في حال توليت مسؤولية تدريب الفريق سوف أتعاقد مع أجنحة أريد نيمار وسانشو وسيرجي غانبري”.

وعن عودة نيمار كما ذكر قال: “لا أعرف إذا ما كان خياراً مناسباً من ناحية علاقته مع الجماهير لكن من الناحية الكروية سيكون خياراً رائعاً”.