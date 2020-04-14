تشافي: الآن مستعد لتدريب برشلونة وريال مدريد حقق الأبطال “بالحظ”!

هاي كورة – تحدث تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة الإسباني السابق خلال مقابلة صحيفة عن العديد من الأمور ومنها مفاوضات النادي لضم الثنائي لاوتارو مارتينيز ونيمار جونيور في الصيف.

وخلال اللقاء وبسؤاله عن رأيه في لاوتارو قال: “أحب ذلك فهو لاعب جيد ويبرز بصورة مميزة يستطيع اختراق الدفاعات ويجيد ألعاب الفضاء ويخلق لنفسه مساحات جيدة وبرشلونة يعمل بشكل جيد عندما يكون مهتماً بلاعب”.

وعن عودة نيمار قال: “لما لا ليس هناك شكوك حول إمكانياته كلاعب وعشت معه داخل غرف خلع الملابس في برشلونة”.

“إنه شخص عظيم لقد كان محترفاً في برشلونة وعودته تعني إحداث الفارق بصرف النظر عن كيفية رحيله إلا انه في الملاعب لا غبار عليه”.

وعن تدريبه لبرشلونة قال: “الآن أستطيع أن أقول أنني قادراً على تدريب برشلونة وأحلم بذلك لقد قلت ذلك خلال مناسبات عديدة”.

وأضاف: “أعتبر برشلونة منزلي الأوحد إنه حياتي وأتعلم الكثير كمدرب في ثطر من الواضح أن تدريب نادي برشلونة تحدٍ أكبر ويجب الاستعداد له جيداً”.

وعن حظوظ برشلونة بالليغا ودوري أبطال اوروبا قال: “في الدوري أرى برشلونة دائماً مفضلاً للفوز بها ولكن الوضع مختلف في الأبطال فيتوج الفريق باللقب عندما يكون متفوقاً بفارق كبير عن منافسيه”.

وأكمل: “برشلونة لا يملك نفس الحظ الذي حظى به أندية عديدة يجب أن يكون أفضل في كل شيء ولكن لماذا لا يمكنه التتويج بالبطولة بهذه الطريقة؟ أرى هذا صعباً”.

وعن تتويج بعض الفرق بالبطولة بالحظ قال: “ليس ريال مدريد فقط من توج بها بالحظ بل هناك أندية أخرى أيضاً فبرشلونة كان محظوظاً بتخطي تشيلسي في ستامفورد بريدج عندما سجل إنييستا هدف التأهل بعشرة لاعبين فقط هذا هو الحظ”.

وتابع: “عندما تحتل المركز الرابع أو الخامس أو السادس في الليغا فكيف تفوز بالأبطال؟ هذا لم يحدث في برشلونة لقد حقق النادي الليغا وفاز معها بالأبطال في ريال مدريد لم يحدث ذلك لقد احتلوا المركز السادس بالدوري وتوجوا بالبطولة هذا ما أسميه الحظ”.