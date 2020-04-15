أخبار نادي برشلونة

تشافي المدير الفني المقبل لبرشلونة …لقد عرف الطريق جيدا !

15 أبريل، 2020
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تشافي المدير الفني المقبل لبرشلونة …لقد عرف الطريق جيدا !

هاي كورة_ تصريحات المدير الفني لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز ضد ريال مدريد أسالت الكثير من الحبر في الإعلام الغربي.

1_قال تشافي “في مسابقة دوري الأبطال من الصعب جدا اعتبار برشلونة مرشحا فوق العادة للتتويجلأنه لا يمكنه الفوز باللقب إلا عندما يكون أقوى من المنافسين الآخرين بفارق كبير..

2_البارسا لا يستطيع الاعتماد على الحظ، كما فعلت الأندية الأخرى”

3_ أقصد بكلامي ريال مدريد! لكن هذا حدث مع فرق أخرى أيضا..

4_ أقصد بالحظ أن لا تقدم موسما جيدا في الدوري الإسباني، ثم تفوز بدوري الأبطال، برشلونة لم يحصل معه ذلك، ولكن حدث مع ريال مدريد، هذا ما أسميه حظا سعيدا”.

5_نادي برشلونة يجب أن يكون مهيمنا للغاية وأن يكون واثقا من نفسه للفوز بالبطولات الكبرى.. التاريخ يقون إن برشلونة كان فريقا ناجحا عندما كان أقوى بكثير من بقية منافسيه”.

6_تصريحات تشافي ليس لها إلا معاني بسيطة واضحة كما تحدث الكتاب المدريديستا ….أولا إنه يكره ريال مدريد ولايعترف بنجاحه وهذا صار إعتياديا لمعظم النجوم الكتلان .

7_ثانيا وإن تشافي عرف إن هذا هو طريق تدريب برشلونة في المستقبل وإنه أدرك إنه لكي ينال رضا الجمهور والإدارة عليه بمهاجمة ريال مدريد

8_الجدير بالذكر إن ريال مدريد حقق أربعة ألقاب في آخر 6 نسخ من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكنه نال لقبا في مسابقة الدوري المحلي خلال نفس الفترة مقابل 4 ألقاب لغريمه برشلونة الذي لم يعانق دوري أبطال أوروبا منذ 2015.


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