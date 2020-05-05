تشافي: وصلني عرض من برشلونة وأتمنى عودة نيمار

أكد أسطورة نادي برشلونة والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري تشافي هيرنانديز أنه تلقى بالفعل عرضًا لتدريب الفريق الكتالوني.

وكان تشافي قد دخل في دائرة الترشيحات لقيادة برشلونة، وذلك بعد إقالة إرنستو فالفيردي مطلع العالم الحالي بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني.

وفي ذلك الإطار، وبعد تعيين كيكي سيتين مدربًا للفريق الكتالوني، نفى المدير الرياضي لبرشلونة إيريك أبيدال أن يكون قد تم التفاوض مع تشافي من الأساس.

ولكن مدرب السد القطري حاليًا رد على عكس ذلك ونفى هذا الأمر مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا من أجل عرض الإشراف على الفريق الكتالوني.

وأضاف: ” أنا بحاجة إلى المزيد من الخبرة قبل اتخاذ خطوة كتلك، تدريب برشلونة هو حلمي وأود يومًا ما أن أحصل على تلك الفرصة، لقد قلت ذلك عدة مرات”

وتابع: “بالفعل حدث تواصل بيني وبين أبيدال وعُرض علي منصب المدير الفني لبرشلونة، ولكنني فضلت الانتظار لكي أكتسب المزيد من الخبرة”

وأردف: ” ليس هناك شك في أن نيمار من بين أفضل 3 أو 5 لاعبين في العالم حاليًا، يستطيع أن يحدث الفارق في حال عاد من جديد، نأمل أن يعود إلى برشلونة”

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يذكر أن كيكي سيتين قد حقق نتائج مهتزة مع برشلونة، ولم تستقر تجربته على شيء إيجابي أو سلبي قبل أن يتوقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا.