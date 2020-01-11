تشافي يخرج عن صمته بخصوص تدريب برشلونة

سبورت 360 – خرج المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري عن صمته وعلق على التقارير الصحفية التي تربطه بالرحيل من أجل تولي مهمة تدريب فريق برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

و يرتبط البارسا بالسعي خلف التعاقد مع لاعبه تشافي الذي بدأ مسيرته التدريبية في الدوري القطري رفقة السد في الفترة الماضية ، من أجل التعاقد معه ليكون خليفة المدرب الحالي في البارسا إرنستو فالفيردي.

و يرغب فريق ملعب الكامب نو في التخلص من فالفيردي بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالخسارة من أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدفين مساء الخميس الماضي في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

تشافي يؤكد أنه يحلم بتدريب برشلونة ولكن..

و وفقاً للإعلامي الإسباني ألبرت روجيه فإن تشافي اعتبر أن كرسي تدريب برشلونة يعد حلم له لكنه في الوقت ذاته يركز على عمله في السد القطري.

و أوضح تشافي في تصريح مقتضب أنه يملك كل الاحترام للمدرب الباسكي المتواجد في برشلونة حالياً ، إرنستو فالفيردي.

و قال تشافي في تصريحات صحفية عقب مباراة الريان اليوم ” لم أتلق أي عروض من برشلونة ، نعم التقيت بإيريك أبيدال لأنه صديقي ، أحترم برشلونة وفالفيردي لذلك لن أتحدث عما يحدث هناك في البارسا”.

و أضاف نجم وسط البارسا السابق ” حلمي دوماً هو تدريب البارسا و لكني الآن مدرب للسد و تركيزي ينصب على عملي الحالي”.

و أكمل تشافي ” لقد كانا هنا من أجل التحدث معي و النقاش حول بعض الأمور ، و من أجل الاطمئنان على عثمان ديمبيلي أيضاً ( يكمل برنامجه العلاجي في قطر ) ، هذا كل شيء و لا أستطيع قول أي شيء آخر”.

و كان برشلونة قد أرسل مبعوثيه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت ، و على رأسهم المدير الرياضي إريك إبيدال من أجل التفاوض مع تشافي وحسم الأمور معه لتولي تدريب الفريق.

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