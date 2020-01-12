تشافي يستقر على هذا الجهاز الفنى حال توليه تدريب برشلونة







وأصبح تشافي هيرنانديز قريبًا جدًا من تولي مسئولية تدريب برشلونة، حيث ترددت تقارير حول وجود إتفاق نهائى بين نجم البارسا السابق وإدارة النادى على قيادة الفريق حتى يونيو 2022 والإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة دون الإنتظار لنهاية الموسم الجاري.







وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، فإنه خلال أول موسم له كمدرب مع السد القطري بعد اعلان اعتزاله كلاعب، أحاط قائد برشلونة السابق نفسه بفريق عمل رافقه خلال فترة تواجده هناك وأوضحت أن هذا الفريق سيكون معه في برشلونة وعلى رأسهم الاثنين المساعدين، أحدهما شقيقه أوسكار الذي كان يعمل معه في أكاديمية أسباير في قطر منذ عام 2015 والآخر هو سيرجيو أليجري وهو مدرب له ماضٍ داخل برشلونة والذي كان حتى الصيف الماضي مدرب مساعد لفيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر.







وسينضم المعد البدني إيفان توريس لفريق عمل تشافي في برشلونة وهو المدرب الذي سبق له العمل مع ليدز يونايتد وأبويل نيقوسيا ومنتخب البحرين، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى تشابي فيراندو والذي سبق له العمل 13 عامًا في برشلونة وهناك أيضًا محللين فيديو وهم ديفيد براتس وسيرجي جارسيا وتوني لوبو وجميعهم كانوا سابقًا في لا ماسيا.







ويتواجد أيضًا كارلوس نوجويرا، أخصائي العلاج الطبيعي، وهو أحد المدربين القلائل الذين ليس لهم ماضٍ في نادي برشلونة.