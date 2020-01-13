أخبار نادي برشلونة

تشافي يوافق على تدريب برشلونة ولكن..

13 يناير، 2020
0
تشافي هيرنانديز

سبورت 360 – وافق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز على مبدأ تولي مهمة تدريب فريق برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

صحيفة سبورت الإسبانية أفادت اليوم الأحد بأن تشافي يميل لقول ” نعم ” لتدريب برشلونة لكنه لا يريد تولي تدريب الفريق في الوقت الحالي.

برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع تشافي

و أوضحت الصحيفة المقربة من البيت الكتالوني أن تشافي قبل تحدي تدريب برشلونة لكنه يفضل أن يتولى مهمته الجديدة في نهاية الموسم الجاري.

و وفقاً لسبورت فإن المفاوضات بين تشافي الذي يتولى حالياً تدريب فريق السد القطري ، و وفد برشلونة ” أوسكار جراو المدير التنفيذي و إريك أبيدال المدير الرياضي ” في قطر مازالت مستمرة على أمل أن ينجح الأخير في اقناع اللاعب السابق للبارسا بالوصول الفوري للكامب نو لخلافة فالفيردي في النصف الثاني من الموسم الجاري.

و بموجب ما نشرته سبورت فإن هناك اتفاق مبدئي بين البارسا و تشافي لكن العقبة الوحيدة في طريق وصول الصفقة للنور هي توقيت وصوله للكامب نو فقط.

و يرى تشافي أن تدريب فريقاً في منتصف الموسم ليس الوقت الأفضل لفرض أسلوب عمله ، فضلاً عن ارتباطه بالعمل مع السد القطري الذي سيلعب نهائي كأس أمير قطر يوم الجمعة المقبل.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
برشلونة تدريب تشافي على ولكن يوافق

إقرا أيضا

Photo of الريال ضد أتلتيكو مدريد .. الملكي بطل السوبر الاسباني بركلات الترجيح

الريال ضد أتلتيكو مدريد .. الملكي بطل السوبر الاسباني بركلات الترجيح

13 يناير، 2020
Photo of توديبو إلى شاكلة على سبيل الإعارة

توديبو إلى شاكلة على سبيل الإعارة

13 يناير، 2020
Photo of القصة الكاملة | مستقبل فالفيردي وموقف تشافي وموسم غامض لبرشلونة

القصة الكاملة | مستقبل فالفيردي وموقف تشافي وموسم غامض لبرشلونة

13 يناير، 2020
Photo of السوبر الاسباني .. شاهد ركلات ترجيح انتصار الريال على أتلتيكو مدريد

السوبر الاسباني .. شاهد ركلات ترجيح انتصار الريال على أتلتيكو مدريد

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق