تشافي يوافق على تدريب برشلونة ولكن..

سبورت 360 – وافق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز على مبدأ تولي مهمة تدريب فريق برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

صحيفة سبورت الإسبانية أفادت اليوم الأحد بأن تشافي يميل لقول ” نعم ” لتدريب برشلونة لكنه لا يريد تولي تدريب الفريق في الوقت الحالي.

برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع تشافي

و أوضحت الصحيفة المقربة من البيت الكتالوني أن تشافي قبل تحدي تدريب برشلونة لكنه يفضل أن يتولى مهمته الجديدة في نهاية الموسم الجاري.

و وفقاً لسبورت فإن المفاوضات بين تشافي الذي يتولى حالياً تدريب فريق السد القطري ، و وفد برشلونة ” أوسكار جراو المدير التنفيذي و إريك أبيدال المدير الرياضي ” في قطر مازالت مستمرة على أمل أن ينجح الأخير في اقناع اللاعب السابق للبارسا بالوصول الفوري للكامب نو لخلافة فالفيردي في النصف الثاني من الموسم الجاري.

و بموجب ما نشرته سبورت فإن هناك اتفاق مبدئي بين البارسا و تشافي لكن العقبة الوحيدة في طريق وصول الصفقة للنور هي توقيت وصوله للكامب نو فقط.

و يرى تشافي أن تدريب فريقاً في منتصف الموسم ليس الوقت الأفضل لفرض أسلوب عمله ، فضلاً عن ارتباطه بالعمل مع السد القطري الذي سيلعب نهائي كأس أمير قطر يوم الجمعة المقبل.

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