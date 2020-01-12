تشافي يوجه الضربة الأولى لريال مدريد

تشافي يقرب “مبابي” من برشلونة

فريق عمل يوروسبورت عربية

أكد فرانيسي أغيلار الصحفي بصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بأن تولي تشافي هيرنانديز أسطورة الكرة الإسبانية مسؤولية تدريب برشلونة سيحمل أنباءً صادمة لنادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وأشار أغيلار إلا أن الصدمة ليست فنية ولكن تشافي سيلعب دوراً كبيراً في تسهيل إجراء اتصالات بين مسؤولي برشلونة ونظرائهم في باريس سان جيرمان من أجل ضم كليان مبابي للبلوغرانا.

صورة.. مبابي خلال إحدى مباريات باريس

وأفاد أغيلار إلى أن علاقة تشافي القوية مع الأمير حمد آل ثاني في قطر ستلعب دوراً كبيراً في نقل مبابي لبرشلونة مستقبلاً خاصةً وأنه أحد ملاك نادي باريس سان جيرمان.

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وعلى الرغم من العلاقة السيئة بين إدارة برشلونة وباريس إلا أن تشافي قد يكون حمامة السلام بين الطرفين وقد يكون مبابي برشلونياً في المستقبل على الرغم من رغبة ريال مدريد المعلنة بضمه.

ولن تكون صفقة انضمام مبابي لأي من القطبين مفروشة بالورود نظراً للتكلفة المالية الكبيرة التي سوف تتكبدها خزائن كلا الناديين من أجل إحضار اللاعب لليغا.

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ويتولى تشافي مسؤولية تدريب نادي السد القطري بعد أن كان لاعباً بالفريق واعتزل بين صفوفه مسجلاً 113 مباراة بقميصه سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 28 وتوج بأربعة ألقاب ما بين لاعب ومدرب.

وكانت الصحف العالمية قد أكدت بأن نادي برشلونة قد نجح في الحصول على موافقة تشافي لخلافة إرنستو فالفيردي بتدريب الفريق عقب خسارة البلوغرانا المذلة أمام أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني في جدة.

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وشارك مبابي في 20 مباراة بكافة المسابقات بقميص باريس سان جيرمان هذا الموسم سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 11.