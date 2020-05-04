تشديد الإجراءات الإحترازية بميناء نشطون لمنع انتشار كورونا

وجه محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، إدارة ميناء نشطون بضرورة تشديد الإجراءات الوقائية منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، خلال لقائه، اليوم، بمكتبه، بمدير عام الميناء سعيد أسد كريس، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة الأستاذ عدنان بادينار، ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة الأستاذ عوض بن شريه، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، ومنع الإزدحام وتشديد إجراءات التعقيم بشكل يومي، مشدداً على ضرورة فحص طواقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات كورونا ووضعهم في الحجر الصحي لمدة (14 ) يوماً للوقاية من الوباء، وتعزيز إجراءات مكافحته لحماية المواطنين من مخاطره المحتملة خاصة بعد اكتشاف حالات مؤكدة في عدن ومحافظات أخرى.

وأقر الاجتماع الغرامات المالية التي اتخذتها إدارة الميناء ضد السفن المخالفة وإلزام طواقمها بدفعها، على أن تودع في حساب لجنة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة كورونا، ومنع صعود الركاب إلى السفن التجارية وإنزال عقوبات رادعة وقاسية على المخالفين.