تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد ريال مدريد

موقع سبورت 360 – يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم على ملعبه “كامب نو” منافسه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو إسبانيا، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر الفريقان -ريال مدريد وبرشلونة- جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، ولقاء اليوم قد يحسم الصدارة لصالح أحد الفريقين.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد لأسباب أمنية، وتم تحديد اليوم الأربعاء موعداً للكلاسيكو الإسباني الكبير.

فالفيردي يدفع بقوته الضاربة في مباراة برشلونة اليوم ضد ريال مدريد

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة سيدفع بتشكيلته الأساسية بكل تأكيد في لقاء اليوم بتواجد الثلاثي فرينكي دي يونج، وسيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش في خط الوسط، حيث سيغيب البرازيلي آرثور ميلو عن تلك المواجهة بسبب الإصابة.

وبكل تأكيد سيتواجد الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، ولويس سواريز في مباراة اليوم.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة في الكلاسيكو كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، لونجليه، بيكيه، جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، إيفان راكيتيتش

خط الهجوم : ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

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