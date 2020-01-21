تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة كأس ملك إسبانيا

سبورت 360- أعلن المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة عن قائمة النادي الكتالوني الرسمية التي تستعد لمواجهة فريق إيبيزا على ملعب الأخير مساء يوم غداً الأربعاء ضمن منافسات الدور 32 من عمر كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة برشلونة الرسمية استبعاد الأسطورة الأرجنتينية الحية وقائد الفريق ليونيل ميسي عن مباراة الغد من أجل إراحته لمباراة فالنسيا القادمة في الدوري الإسباني.

وتوقعت صحيفة “موندو ديبورتيفو ” الإسبانية تشكيلة برشلونة الأساسية غداً لمواجهة إيبيزا في الدور 32 من عمر كأس ملك إسبانيا.

وقالت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يتواجد فرينكي دي يونج غداً لأول مرة تحت قيادة سيتيين بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة إيبيزا في كأس ملك إسبانيا

نيتو

‏جونيور – اومتيتي – تشومي – سيميدو

‏ارتور – دي يونج – راكيتيتش

‏بيريز – جريزمان – فاتي

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

